SOFIFRAN fait le bilan d’une année de mobilisation et de croissance

Réunie le 20 septembre à l’occasion de son assemblée générale annuelle, SOFIFRAN a présenté son bilan 2025-2026, marqué par de nombreuses initiatives sociales, économiques, éducatives et culturelles ainsi que par le développement de projets au sein de la communauté francophone du Niagara.

« L’année écoulée nous a rappelé l’importance de la solidarité, de l’engagement collectif et de la capacité d’une organisation à demeurer proche de sa communauté, même lorsque les ressources sont limitées et que les besoins demeurent importants », a déclaré la présidente, Gina Isidore.

À l’approche du 20e anniversaire de l’organisme, Mme Isidore a insisté sur la volonté de poursuivre cette mission « avec la même volonté de rassemblement, d’ouverture et de responsabilité ».

Pour sa part, la directrice générale Fété Ngira-Batware Kimpiobi a évoqué une année exigeante, marquée par une diminution des financements, des besoins grandissants et des ressources humaines limitées. Malgré ces défis, l’organisme a poursuivi ses activités avec la volonté de maintenir la qualité et l’accessibilité de ses programmes.

« SOFIFRAN est avant tout à l’écoute de sa communauté. Ce n’est pas seulement une organisation qui offre des services. C’est un espace de rencontres où l’on peut apprendre, élargir ses connaissances, enrichir son expérience, partager ses idées, créer, se divertir et tisser ou consolider des liens », a-t-elle mentionné.

Sur le plan économique, quatre consultations communautaires ont permis de mieux cerner les besoins et les attentes de la population. Un forum des femmes entrepreneures du Niagara a également favorisé le partage d’expériences et le développement des compétences. Le projet d’entrepreneuriat des femmes immigrantes a rejoint plus de 50 participantes, dont 2 ont concrétisé leur projet en ouvrant une garderie en milieu familial.

Le secteur éducatif a donné lieu à quatre ateliers de renforcement des capacités, trois ateliers de sensibilisation à la violence familiale, six séances de mentorat destinées aux femmes immigrantes et une session de mobilisation communautaire.

La programmation culturelle a également été riche, avec plusieurs activités organisées dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, une célébration du centenaire de Frantz Fanon en collaboration avec l’Université Brock, l’exposition Voix du milieu : la francophonie plurielle du Niagara et un gala. Le Salon du livre des francophonies du Niagara (SAFRAN), la Journée canadienne du multiculturalisme et la Semaine de l’immigration francophone ont également contribué au rayonnement de l’organisme.

Les activités intergénérationnelles ont proposé cinq ateliers de contes organisés avec deux écoles partenaires. Un recueil de contes issus de la communauté a par ailleurs été publié afin de valoriser le patrimoine culturel et les récits partagés.

L’assemblée s’est terminée en soulignant les distinctions reçues par la directrice générale : une Médaille du couronnement en mars 2025 et un Prix Femmes de distinction en décembre 2025, en reconnaissance de son engagement communautaire.

L’organisme prépare déjà les prochaines étapes, dont les célébrations de son 20e anniversaire en 2027, le 20e anniversaire de Festiv’Ébène et le SAFRAN qui aura pour thème Littérature, Arts et Cultures.

En ce qui concerne la composition du conseil d’administration, tous les membres demeurent en poste pour la prochaine année, sauf Dina Gabeau qui quitte ses fonctions afin de se consacrer à ses responsabilités familiales et professionnelles. SOFIFRAN a ainsi souligné sa contribution et son engagement au sein de l’organisation.

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Photo : Fété Ngira-Batware Kimpiobi (Photo : Le Régional)