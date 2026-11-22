Le 31 octobre, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a donné rendez-vous à la communauté pour célébrer l’Halloween. L’initiative a attiré de nombreux participants, enfants comme adultes, venus profiter d’une journée d’activités dans une ambiance festive.

Pour l’occasion, plusieurs animations étaient proposées afin de divertir les participants de tous âges. Au programme : sculpture de citrouilles, maquillage, ateliers de bricolage et de coloriage, décoration de biscuits, création de bijoux et activités de peinture. Autant de façons pour petits et grands de faire appel à leur imagination et de repartir avec leurs propres créations.

La confection de bijoux figurait parmi les activités offertes. Installés autour de la table garnie de perles et de matériel de bricolage, les participants pouvaient choisir leurs couleurs et leurs formes pour réaliser des accessoires personnalisés. Cette activité, comme les autres ateliers manuels, invitait à la créativité tout en favorisant les échanges entre les personnes présentes.

L’ambiance festive se faisait également ressentir à travers les nombreuses décorations, dont un espace aménagé en scène de cimetière servant de décor pour les photos. La majorité des participants avaient revêtu leurs costumes, ce qui a ajouté une touche féérique.

« L’ambiance était familiale et intergénérationnelle. Nous avons aussi rencontré de nombreux nouveaux arrivants au sein de la communauté », conclut Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

Photo : Les participants sont venus nombreux à l’activité. (Photo : AFKW)