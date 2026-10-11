Le Centre de santé grandit au-delà de Hamilton et Niagara

Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) recevait ses membres le 21 septembre dans ses locaux de Hamilton pour son assemblée générale annuelle et la présentation de son rapport d’impact 2025-2026. La présidente de l’organisme, Nancy Larivière, agissait comme présidente d’assemblée.

Après vérification du quorum et l’adoption de l’ordre du jour, Mme Larivière a d’entrée de jeu indiqué qu’au cours de la dernière année, le CSCHN a poursuivi sa croissance stratégique avec une vision claire, celle d’offrir des services de qualité en français, accessibles et adaptés aux besoins de ses communautés.

« Cette année, grâce à la confiance renouvelée de nos partenaires financiers, nous avons élargi notre présence au-delà des régions de Hamilton et du Niagara en amorçant le déploiement de services de soins de santé primaire dans une troisième région désignée en vertu de la Loi sur les services en français, annonce la présidente dans son rapport, notamment avec l’ouverture de notre première clinique médicale à London. Menée en concertation avec divers partenaires régionaux et provinciaux, cette expansion témoigne de notre objectif de jouer un rôle déterminant pour accroître l’accès et la navigation des services de santé en français et rapprocher ces services des communautés qui en ont besoin. »

Puis, la directrice générale France Vaillancourt a confirmé que le CSCHN veut s’implanter dans ce qu’il fait de bien. « On a vu cette confiance avec notre expansion récente à London », dit-elle. Les chiffres le démontrent bien. Le premier rendez-vous dans cette nouvelle clinique a été inscrit le 14 septembre et une semaine plus tard, 220 clients étaient déjà inscrits. Un franc succès!

L’organisme poursuit sa modernisation en mettant en place de nouveaux outils de gestion et de collaboration pour améliorer ses processus internes et offrir des services plus efficaces à sa clientèle. Mme Vaillancourt a également annoncé que le Centre de santé prolonge son plan stratégique de trois ans jusqu’en 2029, le conseil d’administration considérant qu’il est toujours actuel.

Un autre bon coup pour la dernière année financière a été le lancement de La Cabane en octobre 2025, grâce à un don généreux du Club Richelieu Welland et des dons de bienfaisance du Delta Bingo, un espace qui permet aux jeunes de vivre leur francophonie dans un contexte informel, social et récréatif. Des activités sportives et artistiques, des sorties, soirées cinéma, jeux et ateliers axés sur la santé et le bien-être font partie d’une programmation diversifiée.

Sur le plan des statistiques, il y a eu 1003 nouvelles inscriptions pour les deux régions et l’équipe du CSCHN a servi 12 638 clients actifs, soit une augmentation de 7,9 %. Au 31 mars, l’organisme avait 125 employés et a pu compter sur l’appui de 194 personnes pour 3758 heures de bénévolat. Et le rapport financier démontre une augmentation des revenus et un excédent budgétaire de 271 360 $, ce qui a fait plaisir aux membres.

Enfin, lors du dépôt du rapport du comité de mise en candidature, il n’y avait qu’un poste à pourvoir dans la région de Hamilton suite à la fin du mandat de Nejib Chekir qui a annoncé qu’il déménageait hors du territoire du CSCHN. La recommandation a été de proposer la candidature de Anne-Laure Morin. Résidente de Hamilton depuis 2017, elle est infirmière en santé mentale chez Santé à domicile Ontario. Mme Morin a été élue par acclamation.

Photo (R. Caumartin) : Les dirigeants du CSCHN. De gauche à droite : Jonathan Demers, France Vaillancourt, Ernest Ndabahagamye, Elaine Pilgrim, Lucie Larose, Sylvie Dalziel, Nancy Larivière, Anne-Laure Morin, Gérald Lachapelle et Alfred St-Aubin