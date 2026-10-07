La Résidence Joie de vivre embellit ses lieux et soutient la communauté

Les francophones de Niagara Falls avaient plus d’une raison de célébrer le 25 septembre. En plus des activités et des levers de drapeau prévus pour le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le conseil d’administration de la Résidence Joie de vivre ouvrait ses portes en soirée afin de présenter les rénovations apportées à cet immeuble de 40 unités pour personnes âgées autonomes.

Sous la direction de son président, Vic Pépin, le conseil d’administration avait invité des membres de la communauté à découvrir les lieux transformés. Pour l’occasion, le foyer avait été décoré de ballons bleus et blancs, tandis qu’une fontaine de chocolat au lait trônait au centre du lobby, entourée de crudités destinés aux invités.

Au total, 400 000 $ ont été investis à même les fonds de l’organisme pour rénover l’entrée principale, le foyer, le bureau administratif et la salle de lavage. Le projet a été géré par les administrateurs, en collaboration avec l’architecte.

Dès l’entrée principale, les nouvelles portes coulissantes automatiques facilitent maintenant l’accès des résidents. Les murs, le plafond et le plancher du foyer ont également été entièrement refaits. À droite, de grandes vitres ornées d’oiseaux donnent sur le nouveau bureau administratif et l’espace d’accueil.

Un peu plus loin, une porte mène à la nouvelle salle de lavage, équipée de quatre laveuses et de quatre sécheuses. Un grand comptoir, une table et deux chaises complètent l’aménagement. Les grandes fenêtres offrent par ailleurs une vue sur le terrain de la résidence.

Après la visite des pièces rénovées, Vic Pépin a invité le groupe à s’installer dans la salle communautaire adjacente pour les présentations d’usage. Il a fait un résumé des travaux effectués et remercié chaleureusement les responsables de gérer au quotidien la Résidence, soit son vice-président Claude Losier, la trésorière Rosa Fulham, le secrétaire Léo Mercier, la cheffe du bureau administratif Monique Martin, le responsable de la maintenance Luc Frigault et la responsable du nettoyage de l’immeuble, Linda Mooney.

M. Pépin a également souligné l’importance du rôle joué par les organismes francophones de Niagara Falls au sein du conseil d’administration de la Résidence. Le club Sourire, le club Alouette, les Chevaliers de Colomb, le club des aînés de la Résidence et le club Richelieu Niagara Falls y sont représentés.

« C’est surtout grâce à eux si nous avons pu nous permettre ces rénovations », a insisté Vic Pépin. Au fil des ans, ces organismes ont organisé diverses collectes de fonds, contribuant ainsi à réunir les sommes nécessaires aux travaux.

Claude Losier réservait toutefois une dernière surprise aux invités. Il a annoncé que la Résidence jouissait d’une excellente santé financière et que, pour remercier les organismes de la région de leur appui au fil des dernières années, le conseil d’administration avait décidé de leur remettre un total de 30 000 $.

Un chèque de 5000 $ a ainsi été remis au club Sourire, au club Alouette, aux Chevaliers de Colomb, au club des aînés de la Résidence, au club Richelieu Niagara Falls et à la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue. Le curé Gustave Mombo était sur place pour recevoir le don au nom de la paroisse, remis par la trésorière, Rosa Fulham.

La joie de vivre était donc doublement au rendez-vous le 25 septembre pour cette communauté tissée serrée, fière de sa Résidence et de tous ceux qui contribuent à la faire vivre.

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Photo : Vic Pépin (à gauche) et son fils Philippe ont beaucoup contribué au développement de la Résidence Joie de vivre. (Photo : R. Caumartin)