Le champ d’action de Sofifran s’est encore élargi cette année avec l’offre d’un camp d’été, une première pour l’organisme. Du 2 juillet au 2 août, une vingtaine d’enfants ont vécu une expérience axée sur les arts de toutes disciplines avec une touche multiculturelle.

« C’était, de l’avis des parents, assez original comme camp », confie Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran. Conçues pour les jeunes de 5 à 12 ans, les activités se déroulaient du lundi au vendredi et étaient à ce point appréciées que les enfants inscrits pour une semaine ont demandé – avec succès – à leurs parents de les inscrire à nouveau pour le reste du camp. Plusieurs parents ont d’ailleurs suggéré que ce programme soit offert pour la semaine de relâche en mars et ont manifesté le désir d’y inscrire leurs enfants à nouveau l’été prochain si l’occasion se présente.

Ce camp d’été s’est donc avéré un succès incontestable qui doit être crédité non seulement au personnel de Sofifran, mais aussi à son partenaire dans le cadre de ce programme : l’organisme Unik. Dirigé par Justine Gogoua, Unik était responsable des activités qui se sont avérées des plus diversifiées. Les jeunes se sont adonnés à la peinture, au dessin, à la danse, à l’improvisation théâtrale, à la musique, etc. Il ne s’agissait pas seulement d’une initiation à ces disciplines puisqu’en quatre semaines, le progrès des uns et des autres étaient visibles, d’autant plus que chaque participant était orienté en fonction de son potentiel et de ses intérêts.

« Il y avait cette liberté de créer qui leur était offerte », commente Mme Kimpiobi. Cette autonomie a incité les enfants à s’investir avec encore plus de passion dans leurs créations, notamment l’exposition et le spectacle qui clôturaient chaque semaine et auxquels les parents étaient invités. C’est en cette occasion que la valeur et le bien-fondé de ce camp d’été brillaient le plus.

Y aura-t-il une suite à ce projet pilote? Difficile de l’affirmer pour le moment mais ils sont nombreux, du plus petit au plus grand, à le souhaiter.

PHOTO (Crédit photo : Sofifran) – Les jeunes ont eu l’occasion de créer des spectacles théâtraux et musicaux.