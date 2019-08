Le Foyer Richelieu est une des institutions francophones les plus connues à Welland. Œuvre du Club Richelieu, le Foyer passe cette année le cap des 30 ans et est sur le point de connaître des changements majeurs avec le projet d’agrandissement qui doublera sa capacité d’accueil.

C’est peut-être cette renommée et cette tradition d’excellence qui ont convaincu Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, de s’y arrêter dans le cadre d’une tournée de la région du Niagara. Le lundi 19 août, le personnel du Foyer Richelieu et plusieurs membres éminents de la communauté lui ont réservé un accueil chaleureux alors qu’elle a passé une heure en compagnie des résidents.

Ce n’était pas que les aînés de la communauté qui étaient présents puisque les organisateurs de l’événement avaient aussi fait appel à une trentaine d’enfants de la garderie La Boîte à soleil pour mettre un peu d’animation au début de la visite. C’est ainsi que la chanson Mon beau drapeau a précédé les discours de Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, Raymond Bourassa, président du Club Richelieu, Vance Badawey, député de Niagara Centre, et, bien sûr, la ministre Joly.

Raymond Bourassa, Mélanie Joly, Vance Badawey et Sean Keays

Elle a d’abord souligné à quel point les francophones de Welland se sont bien organisés au fil des ans, se dotant d’un réseau d’institutions et d’organismes répondant à leurs besoins, et que c’est la raison pour laquelle le français s’est perpétué dans la communauté. À ce propos, Mélanie Joly a rappelé que la Loi sur les langues officielles célèbre en 2019 son 50e anniversaire. « L’objectif des 50 prochaines années est de faire croître le fait français au pays », a-t-elle ajouté.

Les élections fédérales approchant à grands pas, la ministre n’a pas manqué d’évoquer les initiatives de son gouvernement en matière de francophonie. Elle est allée dans le détails en entrevue.

« On a augmenté de 20 % le financement des organisations qui travaillent en langues officielles », a fait remarquer Mme Joly. Les activités culturelles et identitaires dans les écoles ont ainsi bénéficié de la manne gouvernementale par le biais de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et de la Fédération culturelle canadienne-française. Le financement fédéral des commissions scolaires, par l’entremise des gouvernements provinciaux, a vu son enveloppe être bonifiée de 40 millions $. Un autre secteur qui a bénéficié des largesses d’Ottawa est celui de l’immigration : « On a développé une nouvelle stratégie d’immigration francophone », souligne Mélanie Joly, donnant en exemple l’accueil en français qui est réservé aux nouveaux arrivants à l’aéroport Pearson de Toronto.

En cette époque difficile pour la viabilité des médias, la ministre Joly a également confié que 10 millions $ seront alloués aux médias francophones régionaux. L’annonce officielle devrait être faite dans les deux prochaines semaines.

En ce qui touche le Foyer Richelieu, aucune annonce n’est cependant venue ponctuer la visite de Mme Joly qui fut, pour l’essentiel, un exercice de relation publique. L’institution de Welland aura au moins eu l’occasion de nouer d’excellents contacts avec cette représentante du gouvernement fédéral.

PHOTO: La ministre (à gauche) s’est adressée aux résidents et invités.