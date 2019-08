Chaque année, la ville de Brantford met en branle un événement qui fait lever bien des yeux vers le ciel : son Spectacle aérien caritatif (Brantford’s Community Charity Airshow). Le Club Rotary de la ville et le Canadian Warplane Heritage Museum de Hamilton sont les chevilles ouvrières de cette activité. C’est au profit de ces deux organismes sans but lucratif que des fonds sont amassés afin de soutenir l’un dans ses œuvres charitables et communautaires et d’aider l’autre à mener à bien son mandat éducatif et patrimonial.

C’est donc le mercredi 28 août, à l’aérodrome de Brantford, que sont conviés petits et grands pour un spectacle extraordinaire. Il en coûte 20 $ pour se stationner et le prix d’entrée est laissé à la générosité des visiteurs.

PHOTO: Le bombardier Avro Lancaster du Canadian Warplane Heritage Museum sera de la partie.