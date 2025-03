Yolande Melono

Cinq nouvelles plumes ont enrichi la troisième édition du Salon du livre des Francophonies du Niagara 2025 (SAFRAN) organisé par Sofifran du 20 au 23 mars à St. Catharines. Il s’agit d’Edem Awumey, Soufiane Chakkouche, Julie Huard, Aristote Kavungu et David Yesaya. Ces écrivains s’allieront à une quinzaine d’autres pour des festivités littéraires de la richesse et de l’expression francophone sous toutes ses facettes.

Ce Salon du livre s’inscrit dans le cadre du Mois de la Francophonie. En plus des cinq maisons d’édition participantes, l’Association des auteurs de l’Ontario français et le Conseil des auteurs francophones afro-canadiens, entre autres, ont contribué au succès de l’événement.

Ainsi, sur la thématique « LE (R)ÉVEIL», ce festival du livre francophone a plongé, pendant quatre jours, les férus de lecture et autres visiteurs dans un univers où les mots bâtissent le monde.

« Il s’agit de se réveiller par rapport à notre situation politique et sociale actuelle, s’arrêter un moment et prendre le temps de comprendre d’où nous venons. Un thème assez évocateur était d’ailleurs abordé le samedi, au cours d’une table ronde intitulée Projet de langue africaine unique pour locuteurs canadiens, mentionne la directrice du SAFRAN, Nafée Nelly Faigou.

Les activités ont eu lieu à l’École des beaux-arts et arts du spectacle Marilyn I. Walker de l’Université Brock de St. Catharines. Outre la rencontre avec des auteurs, les visiteurs ont participé à des séances de dédicaces, des activités jeunesse et des contes vivants, des prestations artistiques et animations culturelles, des conférences et tables rondes sur des thématiques actuelles.

Autres activités captivantes, la grande exposition Personnalité et faits marquants de l’Afrique précoloniale et sa diaspora canadienne et un espace sur les amazones des neiges, relatif à l’apport des femmes noires ou afrodescendantes dans la société canadienne.

Bref, le SAFRAN 2025 a permis une prise de conscience pour la transformation du monde qui soit globale.

Photo (Sofifran)