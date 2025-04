Favoriser l’ouverture à l’autre, développer la créativité et valoriser la diversité culturelle : voilà les objectifs d’un projet éducatif mené à Welland. Par une série d’ateliers, des jeunes issus de l’immigration explorent des formes d’expression artistique tout en renforçant leurs compétences linguistiques.

Yolande Melono, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Les élèves du Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) de l’École secondaire Franco-Niagara, à Welland, s’apprêtent à vivre une rencontre marquante. Le 17 avril prochain, ils rendront visite aux résidents du Foyer Richelieu dans le cadre d’un projet éducatif misant sur la créativité, le dialogue et la solidarité entre générations.

Depuis le mois de mars, une vingtaine d’élèves de la 7e à la 12e année prennent part à des ateliers de fabrication de cartes artistiques. Cette activité fait partie du projet Liens communautaires et outils pour l’intégration des nouveaux arrivants, qui vise à favoriser l’adaptation des jeunes dans leur pays d’accueil tout en leur offrant l’occasion de créer des liens durables avec la communauté.

Selon le directeur adjoint de l’école, Eric Keunne, il est question d’outiller les élèves à la fabrication de cartes complètes à cause du caractère signifiant de ce présent. « Par le biais de la carte, nous pouvons laisser un message très fort. De plus, c’est une activité qui rapproche les aînés et les jeunes. Les élèves remettront en souvenir leurs cartes aux participants du Foyer à la fin de la journée. » Selon lui, il s’agit autant d’un geste symbolique que d’un moment clé dans le parcours d’intégration de ces jeunes issus de l’immigration.

Ainsi sous l’encadrement de la directrice Elaine Carlson, de son directeur adjoint et surtout sous l’œil attentif de l’animatrice de l’activité Carmen Lavigne, cette étape était consacrée à l’assemblage. Un apprentissage qui a débuté le 6 mars, lors de la première étape relative au découpage de matériaux.

« Notre objectif est de partir avec du matériel presque complet et lorsque nous arriverons au Foyer, il ne restera qu’à faire l’assemblage avec les aînés », souligne M. Keunne.

En effet, les élèves du PANA proviennent de divers horizons, notamment du Congo, d’Haïti, du Maroc, de la Guinée, du Tchad, de l’Angola et du Sénégal. L’atelier du 17 avril leur offrira l’occasion d’échanger en petits groupes avec les aînés sur des sujets riches de sens : leurs pays d’origine, leurs parcours d’immigration ou encore les souvenirs de jeunesse des résidents du Foyer.

« C’est vraiment le renforcement des liens communautaires. Nous voulons encourager ce respect intergénérationnel. L’autre élément, c’est la promotion de la diversité culturelle et le développement des compétences artistiques et linguistiques. En plus d’apprendre à confectionner des cartes, les jeunes interagiront avec les aînés et amélioreront ainsi leur niveau de la langue française », conclut le directeur adjoint.

Une rencontre attendue avec impatience des deux côtés, qui s’annonce riche en apprentissages, en sourires… et en émotions.

Photo : Les élèves et les responsables de l’atelier préparent les cartes qu’ils offriront aux aînés du Foyer Richelieu. (Crédit : École Franco-Niagara)