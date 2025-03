Olaïsha Francis

Dans le cadre de la célébration de la clôture du Mois de l’histoire des Noirs, le 28 février, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a organisé une activité qui a réuni plus de 33 personnes âgées de 16 à 24 ans provenant de différentes écoles de Hamilton. Cet événement, qui s’est déroulé dans un environnement sûr et favorable, leur a permis de tisser des liens, de se sentir valorisés et d’exprimer librement leurs idées et préoccupations.

L’objectif principal de cette initiative était de créer un espace où ces jeunes pourraient se sentir à l’aise, écoutés et respectés. Une occasion idéale pour partager leurs expériences et renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté inclusive. Par leur participation active, ils ont mis en évidence un besoin fondamental : disposer de lieux sûrs et conviviaux où ils peuvent se rencontrer, se soutenir mutuellement et participer à la construction de leur avenir commun.

Le point culminant de la journée a été le discours d’Ala Mohamed, une agente de police de Hamilton, qui a animé une session sur les droits des jeunes. Dans sa présentation, elle a incité les participants à s’impliquer davantage dans la vie communautaire, notamment en se portant volontaire pour des travaux d’intérêt général. Un message fort pour les jeunes qui sont appelés à jouer un rôle clé dans la construction du tissu social de la ville.

L’atmosphère chaleureuse et festive de la journée a été complétée par un repas aux saveurs caribéennes, un moment de camaraderie où les participants se sont mélangés autour de plats traditionnels. Le repas n’a pas seulement été l’occasion de goûter à des saveurs variées, mais aussi de célébrer les cultures qui font la richesse de Hamilton.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité et de bien-être communautaire de la ville, un projet destiné à créer des espaces inclusifs et à favoriser le bien-être des jeunes.

« Le CSCHN exprime sa gratitude à la ville de Hamilton pour son soutien et espère que des événements comme celui-ci deviendront la norme afin d’offrir aux jeunes de nouveaux espaces d’expression et de développement, commente Loubna Moric, directrice des initiatives communautaires. Les retours des participants ont été unanimes : un véritable besoin d’espaces sécurisés pour partager, découvrir et construire ensemble. »

Photo : Les jeunes se réunissent pour resserrer leurs liens communautaires. (Photo : CSCHN)