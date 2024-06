L’assemblée générale annuelle du centre éducatif La Boîte à soleil, tenue en ligne le jeudi 13 juin, a marqué un tournant majeur avec le changement de direction sous Christina Clark, renforçant son impact dans la péninsule du Niagara.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional d’Hamilton-Niagara

L’assemblée générale annuelle du centre éducatif La Boîte à soleil s’est tenue en ligne le jeudi 13 juin, marquant un tournant significatif pour cette institution phare de la péninsule du Niagara. Le président Marc Savain a présenté son rapport sur la 42e année de service de La Boîte à soleil, une période notable pour son changement de leadership avec l’arrivée de Christina Clark à la direction générale de l’organisme.

À la suite de son rapport, M. Savain a présenté les membres du conseil d’administration avant de céder la parole la parole à la directrice générale, qui a exposé les grandes réalisations de l’année 2023, notamment la mise en place du nouveau système de gouvernance.

Comme l’a indiqué Mme Clark dans son rapport, la nouvelle équipe de direction a travaillé fort pour atteindre les objectifs du plan stratégique. Parmi les dossiers stratégiques abordés, la modernisation des infrastructures a été primordiale. La garderie Fitch a bénéficié d’une nouvelle cour naturalisée, et environ 50 000 $ ont été investis dans de nouvelles technologies pour améliorer les centres. Un nouveau système de facturation des parents, plus simple et efficace, a également été mis en place. En parallèle, la création d’une culture organisationnelle attrayante et un environnement de travail sain ont été des priorités, avec l’organisation d’une journée de développement professionnel et un premier événement corporatif festif pour renforcer la cohésion de l’équipe.

La consolidation des programmes spéciaux a également figuré parmi les priorités, incluant l’organisation d’une tombola pour recueillir des fonds et le partenariat stratégique avec le conseil d’administration de la garderie Au coin des Petits après le départ de sa directrice générale. Mme Clark a profité de l’occasion pour mettre en avant les accomplissements des employés, récompensant trois éducatrices exceptionnelles (Chrislove Blanc, Myriam Da Cruz et Shalyn Brisson) et trois autres – Nicole Doan, Marijo Finn et Josée Fontaine – ont été reconnues par les parents pour l’excellence de leur travail.

La recherche de financement pour le septième site Sainte-Marquerite-Bourgeoys, les rénovations de la cuisine centrale, l’inventaire de jouets et la création de capsules vidéos sur les activités exemplaires ont aussi été des points saillants mentionnés par Mme Clark. Elle a également remercié du fond du cœur Marc Savain et Vic Pépin pour leurs nombreuses années de service au conseil d’administration, respectivement sept et six ans.

En réponse à la demande de l’assemblée générale 2023, le rapport financier a été présenté en français par Benoît Génier, un collègue du vérificateur anglophone Drew Furtney. M. Génier a confirmé que « 2023 a été une solide année d’exploitation pour La Boîte à soleil, avec un financement stable et des services exceptionnels. »

Il a conclu en soulignant que les investissements effectués étaient tournés vers l’avenir, visant l’amélioration des locaux et la constitution de fonds de réserve. Après l’adoption des états financiers tels que présentés, les membres ont renouvelé le mandat de la firme comptable Furtney Crysler LLP.

Un autre moment clé de l’assemblée a été la présentation du consultant Moustapha Soumahoro dont l’objectif était de déterminer la conformité des Statuts et Règlements de la Coopérative en vertu de la Loi sur les coopératives. Ainsi, une cinquantaine d’articles ont été reformulés, d’autres ont été ajoutés ou simplifiés pour que les règlements soient conformes à l’esprit de la Loi, et une nouvelle Politique de diversité et d’inclusion a même été ajoutée. Après son exposé et plusieurs exemples de modifications, M. Soumahoro a indiqué que les Statuts et Règlements de La Boîte à soleil étaient en conformité avec la Loi.

L’assemblée s’est terminée avec la nomination des membres du conseil d’administration pour l’année 2024-2025 qui sera composé de Valérie Chartrand, Geneviève-Renée Bisson (présidente), Dina Gabeau, Amy Mahler, Amélie Van Wely, Rayan Seifeldine, et Marc Savain en tant que président sortant. Les membres de l’assemblée ont chaleureusement félicité Mme Clark et son équipe pour tout le travail accompli. Le président sortant a conclu en annonçant que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 12 juin 2025.

L’assemblée générale annuelle a non seulement célébré les succès passés mais aussi posé les bases pour un avenir prometteur sous la direction de Christina Clark, renforçant ainsi le rôle essentiel de La Boîte à soleil dans la communauté de la péninsule du Niagara.

Photo: Une journée pédagogique pour les employés (Crédit : courtoisie de La Boîte à soleil)