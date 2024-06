Le dimanche 23 juin, l’Auberge Richelieu de Welland a vibré au rythme de la fête de la Saint-Jean, un événement phare pour la communauté francophone. Organisée par Le Griffon, en collaboration avec le Club Richelieu Welland et divers partenaires, cette journée familiale a offert un florilège d’activités et de spectacles mettant en valeur la culture francophone locale.

Christiane Beaupré

IJL – Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le dimanche 23 juin, l’Auberge Richelieu de Welland a accueilli la célébration annuelle de la fête de la Saint-Jean, un événement marquant pour la communauté francophone de la région. Cette année, la fête était organisée par un comité coordonné par l’organisme Le Griffon, en collaboration avec le Club Richelieu Welland et plusieurs partenaires communautaires.

La journée familiale a proposé une variété d’activités pour petits et grands, mettant en vedette des artistes locaux du Niagara et offrant un déjeuner servi par les membres du Club Richelieu. Melinda et Jean Chartrand ont animé les festivités, apportant chaleur et convivialité à l’événement.

« Nous sommes ici réunis pour célébrer cet héritage commun, notre langue, notre culture et notre histoire, a déclaré Melinda Chartrand en début de journée. Depuis novembre, de nombreux partenaires communautaires de Welland, Port Colborne, St. Catharines et Niagara Falls collaborent pour vous offrir une Saint-Jean familiale. Célébrer la culture francophone, c’est célébrer notre identité et notre diversité. Ensemble, nous pouvons continuer à enrichir cet héritage, à le transmettre aux générations futures et à le faire rayonner à travers le monde. »

Mme Chartrand a souligné l’importance du soutien du Club Richelieu, qui a généreusement mis à disposition l’Auberge pour l’événement. « Sans cette générosité, il n’y aurait pas eu de Saint-Jean cette année », a-t-elle affirmé.

La journée a également vu la participation de personnalités politiques locales, dont les maires de Welland et de Port Colborne, respectivement Frank Campion et Bill Steele, ainsi que le député fédéral de Niagara Centre, Vance Badawey. M. Badawey a particulièrement ému l’auditoire avec ses réflexions personnelles sur l’héritage francophone et métis de sa famille.

« Alors quand vous regardez les drapeaux canadien et franco-ontarien, pensez à d’où vous venez et aux contributions laissées par ceux qui vous ont précédé, puis les vôtres. Et merci pour cela. Ce que vous faites ici dans le Niagara fait de notre communauté un endroit formidable où vivre et voir grandir nos familles. »

La fête de la Saint-Jean à Welland a une fois de plus démontré la force et la vitalité de la culture francophone dans la région, rassemblant les membres de la communauté pour célébrer leur héritage commun dans une atmosphère de joie et de partage.

L’Auberge Richelieu

Melinda Chartrand et Vance Badawey ont évoqué précédemment l’immense héritage du Club Richelieu Welland, un trésor pour la communauté francophone locale. Fondé il y a près de 45 ans, ce groupe visionnaire avait pour ambition de créer un lieu de rassemblement pour les Canadiens français de l’époque, facilitant la participation entre autres à diverses activités culturelles et sociales.

L’histoire commence en 1976 avec l’acquisition d’une ferme de cinq acres par le Richelieu Roland Hardy. Le terrain comprenait une maison de campagne, une grange, une porcherie, une étable et une remise. Trois ans plus tard, le Club Richelieu crée un comité pour étudier la possibilité d’acheter la ferme Hardy. Le 26 mars 1980, le Club approuve la location du site avec option d’achat, envisageant d’y installer un bingo électronique.

Le 18 mai 1981, le Club devient propriétaire de la ferme et commence à rénover la maison. En 1983, la grange est reconstruite, et une cuisine ainsi que des toilettes y sont ajoutées. La porcherie est transformée en Club House en 1984. Entre 1990 et 1991, des rénovations majeures sont entreprises dans la grange, incluant l’installation du chauffage, de tuiles et de revêtements en bois.

En 2002, les Richelieu pavent le stationnement. Entre 2014 et 2019, de nouvelles fenêtres et portes de garage sont installées, deux immenses barbecues sont achetés, et un entrepôt ainsi qu’une remise à outils sont construits. La maison Hardy est démolie durant cette période.

Aujourd’hui, l’Auberge Richelieu est un élément central du patrimoine francophone de la municipalité. Elle accueille des centaines d’événements : fêtes, activités communautaires, scolaires, collectes de fonds, concours oratoires et autres célébrations d’organismes sans but lucratif de toutes cultures. Ce site est l’un des joyaux de la Francophonie locale, aux côtés du Foyer Richelieu, de la Résidence Richelieu et de l’église du Sacré-Cœur.

Photo: Les francophones de Welland sont choyés de pouvoir célébrer à l’Auberge Richelieu.