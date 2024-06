La magie du théâtre a une fois de plus enchanté la communauté de Saint-Joseph à Port Colborne avec la récente représentation de Charlie et la Chocolaterie.

La pièce, portée par le talent incontestable de Quinn Rungi-Ruston dans le rôle de Willy Wonka et de Tanner Della Ventura dans celui de Charlie Bucket, a su capter l’essence même du classique de Roald Dahl. Chaque personnage, chaque réplique et chaque note de musique ont brillamment incarné l’esprit de l’histoire originale, suscitant rires, émotions et émerveillement chez les spectateurs.

Cet événement théâtral remarquable n’aurait pas été possible sans la planification méticuleuse et l’engagement passionné de Mmes McCormack et Marleau. Leur dévouement à créer une expérience théâtrale inoubliable pour la communauté a été palpable à chaque instant, depuis les premières répétitions jusqu’aux applaudissements finaux.

Ensemble, ils ont réussi à transformer la scène en une fabrique de chocolat enchantée, où les rêves prennent vie et où l’impossible devient possible. Leur travail acharné et leur créativité ont été récompensés par des ovations et des sourires émerveillés sur les visages de tous ceux qui ont eu la chance d’assister à cette performance magistrale.

Charlie et la Chocolaterie à l’école Saint-Joseph de Port Colborne restera à jamais gravé dans les mémoires comme une démonstration éblouissante du pouvoir du théâtre à émerveiller, à inspirer et à rassembler. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette production exceptionnelle, et félicitations à Mme Ginette McCormack, Mme Solange Marleau, Quinn Rungi-Ruston, Tanner Della Ventura et à toute l’équipe pour avoir donné vie à ce conte de fées sur scène.

Source : Mme Amanda, bibliotechnicienne

Photo : Facebook école Saint-Joseph