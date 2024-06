Richard Caumartin

La 56e édition du Festival des arts folkloriques du Niagara s’est déroulée du 2 au 26 mai dans les différents clubs culturels de la région. Comme la tradition l’exige, la première activité avant les portes ouvertes multiculturelles est le Bal des ambassadeurs dont l’hôte cette année était le Club Italia.

C’était l’occasion pour les visiteurs de déguster les richesses culinaires de chaque communauté en plus d’assister à divers spectacles. La maîtresse de cérémonie était Melinda Chartrand vice-présidente du centre multiculturel Folk Arts.

Pour les francophones du Niagara, deux portes ouvertes étaient prévues. D’abord le 18 mai, à la paroisse Immaculée-Conception de St. Catharines Sofifran accueillait la communauté pour une célébration de la culture afro-canadienne avec de la cuisine sénégalaise, congolaise et caribéenne sur les rythmes endiablés des djembés de l’artiste Amadou Kiénou.

« Les représentants des diverses cultures ont rendu visite à la représentante de Sofifran, Amour Samanga, originaire de la République démocratique du Congo. Il y avait un peu moins d’ambassadeurs cette année, moins de clubs culturels mais nous sommes très contents de la participation du public. Plus de 150 personnes sont venues et toute la nourriture est partie. Un vif succès! », s’exclame la fondatrice et directrice générale de Sofifran, Fété Ngira-Batware Kimpiobi.

Les mets offerts étaient cuisinés par les Congolaises Élodie Kionguisa et Grace Nyamzaka. Il y avait également la cuisine sénégalaise de Khadi Diop.

« Pour cet événement, Le Griffon qui a fourni le système de son et la technique. Nous avons eu comme d’habitude une vente d’objets d’art africains et un décor. Les visiteurs ont testé deux courants de saveurs africaines avec des épices totalement différentes. Les plats sont similaires mais les recettes ne le sont pas. Au contraire, les visiteurs ont adoré! », conclut Mme Kimpiobi.

L’autre événement francophone a eu lieu au Club LaSalle de St. Catharines pour une soirée festive en français. Au menu : repas traditionnel canadien-français avec fèves au lard, tourtières et boulettes de viande, danses traditionnelles et sets carrés avec Denis Simoneau et Simon Hauber au violon, ainsi que l’orchestre de Gilles Groleau et ses invités, Carole Anderson, Micheline Hauber, Enrico M. Schirru à la basse et Jim Hobarts à la batterie.

Les ambassadeurs des clubs philippin, allemand, slovaque, arménien et polonais ont rendu visite à l’ambassadrice du Club LaSalle et hôtesse de cette soirée, Gabriella Foster. En plus de déguster des mets canadiens-français, ils ont joué de la cuillère et fait danser des petits « gigueux » en bois avec la complicité de Denis Simoneau. Une expérience qu’ils ont grandement appréciée.

Plus de 240 personnes ont participé à cette traditionnelle soirée où la francophonie partage sa culture. Un franc succès!

Photo : Amadou Kiénou et ses musiciens ont fait danser les visiteurs à la porte ouverte de Sofifran.