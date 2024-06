Richard Caumartin

Le 18 mai 2024, près de 200 personnes se sont réunies au Grand Olympia de Hamilton pour le gala anniversaire de l’école Georges-P.-Vanier (GPV). Une salle majoritairement remplie d’anciens élèves et enseignants, avec la présence de quelques anciennes directions, dont Henri Bigras, Noël Lauzon et Raymond Therrien.

La soirée était animée par le directeur de l’école, Marc Cormier, accompagné de Josée Gagnon, ancienne élève et secrétaire en chef de GPV. À la table d’honneur étaient rassemblés la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, le conseiller scolaire de Viamonde pour la région, Pierre Gregory, le directeur de l’éducation par intérim, Michel Laverdière, et le surintendant de l’éducation, Hugues Kamga.

Après le cocktail et l’arrivée des invités, Marc Cormier a avisé les participants que « la deuxième cloche allait sonner dans cinq minutes et qu’ils devaient prendre place ». Puis, il a fait entendre un enregistrement de l’hymne national qui remonte à 1994 de Ralph Grant, enseignant, conseiller pédagogique, parent d’élève et retraité de GPV depuis 2022.

Après un moment de recueillement à la mémoire des membres décédés de la communauté Vanier, les deux hôtes ont fait lever, tour à tour, les finissants présents par décennie sous les applaudissements chaleureux de l’auditoire. Après le premier service du repas, la mairesse Andrea Horwath a félicité les dirigeants de GPV pour 50 années d’éducation en langue française. Elle a aussi annoncé que la municipalité avait approuvé récemment la vente d’un terrain qui accueillerait les écoles secondaires Georges-P.-Vanier et l’Académie catholique Mère-Teresa dans de nouvelles installations scolaires. « Le dossier est maintenant sur le bureau du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, pour le financement et l’approbation finale », confirme Mme Horwath avant de remettre à M. Cormier un certificat commémorant le 50e anniversaire de GPV.

Puis, à tour de rôle, les participants ont entendu les messages de Lucie Desrochers, première secrétaire de l’histoire de l’école embauchée le 17 juin 1974, l’ancien enseignant et directeur Henri Bigras, et les anciens enseignants et chefs de secteur Noël Lauzon et Jean-Guy Bélanger.

« Il y a dix ans, pour le 40e anniversaire, j’ai eu l’occasion de parler avec Betty Wells, la veuve du premier directeur de GPV de 1974 à 1980, Bill Wells. Elle était ravie et très émue que l’on ait pensé à son mari. Ce qui m’a touché le plus est qu’elle m’a raconté que l’une des premières choses que son mari lui a mentionnées lorsqu’ils se sont rencontrés était sa fierté d’avoir ouvert une école de langue française à Hamilton », raconte Josée Gagnon.

Puis elle a lu des messages de félicitations envoyés par Issam Massouh, ancien directeur de 1985 à 1992, Lucienne Rowan, ancienne enseignante en mathématiques, services à l’élève et éducation coopérative de 1976 à 2003, et Marc Gaulin, ancien enseignant et entraîneur de 1983 à 2013. Dans tous ces messages et les commentaires recueillis ce soir-là, c’est « la fierté de vivre notre francophonie » qui ressort le plus souvent et les souvenirs inoubliables d’expériences communes, les voyages, les tournois sportifs, les compétitions de Géo-pardy et la camaraderie qui régnait à tous les niveaux de l’école.

Ce gala a été une soirée émotive pour tout le monde et une opportunité de capter en photos les dernières retrouvailles de plusieurs invités. La soirée s’est terminée sur la piste de danse avec la musique de l’animateur culturel de l’école, Léo Beaulieu.

Photo : Ces anciens de 1994-95 se retrouvent une fois par année, et ce, depuis 26 ans.