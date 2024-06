Richard Caumartin

Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire, plusieurs anciens des P’tits Géants se sont retrouvés lors des portes ouvertes de l’école et au bal anniversaire pour se commémorer leurs meilleurs souvenirs et les succès de la troupe de théâtre. D’ailleurs, dans une des expositions à l’école, il y avait de nombreux exemplaires de l’album et annuaire annuel de GPV, Le Sablier qui montraient les affiches des œuvres originales montées par les élèves, les photos des comédiens au fil des ans, les costumes et un nombre incroyable de prix et reconnaissances remportés par la troupe. Des coupures d’anciennes éditions du journal Le Régional qui décrivaient les succès des P’tits Géants faisaient d’ailleurs partie des articles exposés dans les cartables commémoratifs à l’école.

Au bal du samedi soir, les deux filles de l’ancien directeur Raymond Therrien, Élyse et Nathalie ont confirmé au journal que les meilleurs moments de leur adolescence à Georges-P.-Vanier étaient les productions théâtrales et les voyages des P’tits Géants avec la fondatrice et metteure en scène de 1988 à 2019, Linda Simeoni. « Je n’oublierai jamais notre voyage en Europe où nous avons joué et eu tellement de plaisir. Nous avons beaucoup grandi en participant à toutes ces compétitions en Ontario et ailleurs. C’était pour nous les moments les plus significatifs de notre passage à GPV et les plus heureux », raconte Nathalie Therrien qui habite aujourd’hui la région de Sarnia.

Mme Simeoni n’aurait pas manqué cette occasion de retrouver ses jeunes artistes de la scène. « C’est bon de revoir ceux et celles avec qui j’ai travaillé et vécu de si belles expériences artistiques. En travaillant avec ces jeunes, j’ai découvert des mines d’or qui éclatent de talent et d’énergie. Avec Les P’tits Géants, ils se sont découverts et affirmés, avec beaucoup d’émotivité. Nous étions tous passionnés et les élèves avaient beaucoup d’imagination. Leurs créations étaient magiques et nous avons eu beaucoup de succès ensemble! », se souvient Linda Simeoni, toujours aussi énergique et chaleureuse.

Aujourd’hui à la retraite, elle trouve dommage que depuis son départ, il n’y ait plus de théâtre à GPV. Cependant trois jeunes enseignants ont commencé à former un groupe d’élèves qui feront de la création sur vidéo.

Bref, des retrouvailles « géantes » pour tous les anciens élèves et enseignants de Georges-P.-Vanier. Félicitations pour ce 50e anniversaire!

Photo : Linda Simeoni