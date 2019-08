NIAGARA — L’Ontario appuie les Jeux du Canada 2021 en s’engageant à réaliser un investissement à frais partagés d’un montant de 29 millions $, en vue de la construction de nouvelles installations sportives. En plus d’offrir un soutien aux athlètes, cette initiative permettra la création de nouveaux emplois dans la région de Niagara.

« Je suis ravie que notre province accueille les Jeux du Canada. Pour la région de Niagara, organiser une rencontre sportive d’envergure nationale constitue une occasion formidable de récolter les avantages économiques et sociaux qui découlent de ce type d’événement, a déclaré Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Non seulement ce projet permettra d’offrir aux athlètes une expérience extraordinaire et inoubliable, mais il permettra également aux résidents de la région de profiter de nouvelles installations sportives et de loisirs, et ce, quels que soient leur âge et leurs aptitudes. »

La ministre MacLeod a annoncé aujourd’hui que le projet d’infrastructure proposé par la région de Niagara pour les Jeux du Canada 2021 sera sélectionné et présenté pour approbation du gouvernement fédéral au titre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Sous réserve de recevoir cette approbation, ainsi que des contributions d’autres partenaires, le financement consenti par la province permettra d’appuyer la construction d’installations pour le parc des Jeux du Canada de Thorold et le centre d’aviron Henley de St. Catharines, de terrains de baseball à Welland et Niagara Falls et de terrains de softball à Grimsby, West Lincoln et Wainfleet, sans oublier la modernisation de son vélodrome.

« Nous nous réjouissons que le gouvernement provincial ait consenti un investissement supplémentaire dans les infrastructures pour les Jeux du Canada 2021, a affirmé Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada Niagara 2021. De nouvelles installations nous permettront d’offrir une expérience hors du commun et constitueront pour notre communauté un héritage transformateur dont elle pourra profiter pendant de nombreuses années. »

Les installations des Jeux du Canada 2021 à Niagara constituent une priorité pour la province, qui avait déjà investi auparavant une somme de 10,35 millions $. Les Jeux du Canada 2021 ont déjà permis de recueillir des sommes considérables. Les Jeux eux-mêmes couvriront 47 millions $ du coût total de l’événement, estimé à 105 millions $.

La prochaine étape sera donc l’examen du projet par le gouvernement fédéral et la prise des décisions finales en matière de financement, en vue d’égaler la contribution de 29 millions $ du gouvernement provincial. Étant donné les échéances serrées auxquelles il faudra se tenir pour que les nouvelles installations soient prêtes pour l’été 2021, le gouvernement provincial a exhorté ses homologues fédéraux à faire connaître leurs intentions dès que possible, afin de faire de cette infrastructure sportive et récréative essentielle une réalité pour les Jeux d’été du Canada, pour la région du Niagara et pour tous les Ontariens.

« Participer à un sport contribue à améliorer la santé, offre des modèles de comportement pour les jeunes en quête d’excellence personnelle, illustre l’esprit d’équipe et constitue un facteur de fierté au sein de la communauté, a déclaré Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. Afin d’appuyer ces objectifs, notre gouvernement investit dans des programmes et initiatives qui font la promotion des loisirs actifs et du développement des athlètes auprès de personnes de toutes aptitudes. »

Le gouvernement de l’Ontario adopte une approche de la culture et du sport donnant la priorité aux personnes. En collaboration avec des agences, des partenaires communautaires et des entreprises, la province effectue des investissements stratégiques afin de faire de l’Ontario le meilleur endroit au monde où jouer et être actif.

SOURCE : gouvernement de l’Ontario