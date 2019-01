Le groupe Facebook Les francophones – Hamilton a été créé en novembre 2017 pour donner l’occasion à ses membres de nouer des liens les uns avec les autres. Des rencontres amicales entre des participants aux horizons les plus divers ayant la langue française comme dénominateur commun attendent ceux qui s’y inscrivent.

« C’est du réseautage sous toutes ses formes », observe Marilyne Batelot, administratrice du groupe. L’idée lui est venue de créer cette page Facebook afin de nouer des contacts quatre mois après avoir emménagé à Hamilton avec sa famille. Les rencontres ont commencé lorsque le nombre de membres a été jugé suffisant, c’est-à-dire en septembre 2018. Une première occasion fut alors offerte de faire connaissance en personne et l’expérience fut renouvelée en novembre. Le samedi 12 janvier, les membres ont donc été invités pour la troisième fois à partager du temps ensemble.

C’est au Collège Boréal que la rencontre s’est tenue. Près de 30 adultes et une quinzaine d’enfants se sont présentés. Les participants avaient été invités à apporter quelque chose à manger, question de créer un buffet dans lequel chacun pouvait piger à sa guise. Il n’y avait pas de thématique imposée et, ça et là, en petits groupes, les gens ont noué connaissance et ce fut pour certains l’occasion de poursuivre des conversations entamées sur internet ou, pour ceux dont ce n’est pas la première langue, de pratiquer le français. Des jeux avaient été prévus pour les enfants.

Comme on peut le constater, il s’agissait d’une activité à la bonne franquette, ce qui ne veut pas dire qu’aucun souci n’est accordé à l’organisation. Ainsi, les membres sont invités à se réunir aux deux mois et une attention particulière est accordée au lieu : « Les trois rencontres d’hiver sont à l’intérieur et les trois d’été à l’extérieur, si possible dans des endroits différents pour faire connaître Hamilton », explique Mme Batelot. Après le Collège Boréal, qui avait gracieusement accepté de mettre ses locaux à la disposition des membres, la prochaine activité se fera en partenariat avec le Centre francophone.

Il faut avoir un compte Facebook personnel pour avoir accès à la page Les francophones – Hamilton. Environ 300 personnes sont déjà inscrites et le groupe, jeune et dynamique, génère de plus en plus d’intérêt.

Au hasard des conversations, les membres du groupe font connaissance.

PHOTO: Les participants à l’activité avaient eux-mêmes fourni le goûter.