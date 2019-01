Ce 15 janvier, l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a eu plaisir de dévoiler les artistes en nomination pour la 10e édition du Gala Trille Or. Ce gala bisannuel est l’occasion de souligner l’excellence musicale et de célébrer la musique franco-canadienne. Au total, 76 artistes et professionnels de l’industrie des quatre coins du pays sont en nomination dans 29 catégories pour ce Gala Trille Or 2019.

Cet événement se renouvelle à chaque édition afin de répondre à l’évolution de la musique franco-canadienne. En effet, les incontournables catégories « meilleur interprète masculin » et « meilleure interprète féminine » fusionnent et abolissent la distinction des genres. Avec la nouvelle catégorie « Artiste solo », le Trille Or récompensera un artiste tous genres confondus. Également, pour la première fois, le Trille Or ouvre cinq nouvelles catégories aux styles musicaux : jazz, rock, roots, musique urbaine et pop. La nouvelle catégorie « initiative artistique », quant à elle, souligne le travail original et unique des artistes et des entreprises réalisé dans le courant des deux dernières années. L’APCM est très heureuse aussi de ramener la catégorie « Diffuseur » au Trille Or 2019, un métier tant important pour la circulation et la promotion des artistes de nos communautés.

Cette année encore, le Trille Or soulignera l’excellence musicale des artistes venant des quatre coins du pays avec la présence de 3 catégories pour l’Acadie et d’une catégorie pour le Québec. L’industrie musicale franco-canadienne est en pleine expansion et la vision inclusive du Trille Or continue de contribuer à sa croissance en créant un espace où les artistes, les professionnels de l’industrie et le public peuvent se ressembler pour célébrer la musique francophone d’un océan à l’autre.

Du 29 avril au 2 mai 2019, durant la semaine de la musique francophone, l’aventure Trille Or offrira une programmation variée, notamment avec des conférences, un « studio pitch », des activités de réseautage, des vitrines musicales, la soirée-industrie Trille Or, le Gala Trille Or et bien plus encore. La programmation détaillée sera dévoilée le 26 mars prochain.

Qui plus est, pour une seconde fois, la soirée du Gala Trille Or sera télédiffusée à l’échelle nationale et en direct sur les ondes d’Unis TV. Ce partenariat est à l’image de la vision d’Unis TV et de l’APCM : faire rayonner la francophonie d’un bout à l’autre du pays. Les internautes pourront également visionner le spectacle et la remise de prix grâce a une diffusion en direct sur le site et la page Facebook d’Unis TV. Les partenaires médiatiques ne manquent pas et le Trille Or pourra également compter sur l’appui de TV Rogers Ottawa, Natyf TV, Unique FM, TVC22, Bell (Energie et Rouge FM) et plusieurs autres radios communautaires, Culture Cible, le journal Le Droit et Radio-Canada.

Mais ce 10e anniversaire marque également l’arrivée d’un nouveau partenaire du Trille Or : le programme Fonds RadioStar. Cet appui permettra à l’APCM de réaliser de belles surprises dans les mois à venir et de créer du contenu dynamique et riche qui, dans chaque cas, permettront aux Canadiens de faire la découverte de perles rares qui sont les nommés de cette édition de Trille Or.

Sous la direction artistique d’Isabelle Longnus (artiste et membre de l’APCM) le Gala Trille Or aura lieu le 2 mai prochain à 20 h et sera présenté pour la 4e fois au Centre des Arts Shenkman à Orléans en Ontario. Le gala sera animé par l’animateur et humoriste Vincent Poirier, cofondateur du groupe professionnel d’improvisation Improtéine.

D’ici là, c’est lors d’une conférence de presse, le 26 mars prochain, que seront dévoilés les nommés pour la catégorie « Prix bâtisseur » et le récipiendaire du « Prix hommage » ainsi que le « Projet Portée » en partenariat avec Radio-Canada. Lors de cette conférence de presse, la programmation officielle de la semaine Trille Or sera également présentée.

Les mélomanes ont aussi leur mot à dire car, pour la catégorie « Chanson primée », le public pourra participer au choix de l’oeuvre gagnante. L’APCM a mis en place un vote en ligne sur le site web trilleor.ca et les internautes ont jusqu’au 28 février 2019 pour choisir la chanson primée de cette 10e édition du Gala Trille Or.

