Roch acoustic : c’est avec ce jeu de mot sans prétention et un brin facétieux que le nouveau spectacle de Roch Voisine a été nommé et non sans raison. En effet, c’est en misant sur la proximité avec le public et sur le dépouillement des arrangements musicaux que l’artiste a entamé, l’automne dernier, une tournée destinée à offrir une expérience renouvelée à son public.

Avec seulement deux musiciens accompagnateurs, le claviériste Gabriel Bertrand et le guitariste Jean-Sébastien Bacìu, Roch Voisine navigue, guitare à la main, entre les succès d’hier et d’aujourd’hui, sans compter, au passage, quelques reprises de chansons qui l’ont séduit au fil des ans. C’est avec en tête l’idée de construire un spectacle acoustique, c’est-à-dire reposant aussi peu que possible sur les instruments électroniques modernes, que le chanteur s’est lancé dans cette aventure, de sorte que les membres du public qui sont familiers avec son répertoire pourront redécouvrir certaines pièces sous un autre angle. Quant à ceux qui n’ont entrepris que récemment de se familiariser avec l’univers musical de cet artiste qui compte 30 ans de carrière, la formule de Roch acoustic, légère et intimiste, leur donnera l’occasion d’entendre le chanteur raconter, souvent avec humour, de nombreuses anecdotes personnelles et professionnelles.

Né en 1963 au Nouveau-Brunswick, Roch Voisine se fait connaître au milieu des années 1980 en tant que chanteur avant de faire brièvement le saut au petit écran comme animateur et comédien. C’est au cours de l’été 1989 que le jeune artiste connaît la consécration avec l’album Hélène qui occupe rapidement la première place des palmarès tant au Québec qu’en France, en Belgique, en Suisse et en Norvège. Les années 1990 le voient enchaîner albums, spectacles d’envergure et réceptions de prix et distinctions de toutes sortes. Depuis le début des années 2000, si Roch Voisine n’attire plus autant l’attention des médias, il n’en a pas moins conservé l’affection de ses fans : ses disques se vendent toujours à des centaines de milliers d’exemplaire des deux côtés de l’Atlantique et ils continuent à multiplier les tournées.

C’est d’ailleurs ce contact direct et fréquent avec les spectateurs qui a permis au chanteur de traverser les époques et de conserver la fidélité du public depuis ses premiers pas sur scène. Le jeudi 7 mars, Roch Voisine aura à nouveau l’occasion de rencontrer ceux qu’il a charmés avec ses mélodies en se produisant au FirstOntario Performing Arts Centre de St. Catharines. C’est un rendez-vous!

CRÉDIT PHOTO : Valérie Gay-Bessette