Le Musée des beaux-arts de Hamilton présente depuis quelques semaines plusieurs nouvelles expositions. Les sujets en sont passablement éclectiques.

Ainsi, bien qu’on associe habituellement les galeries aux toiles et aux sculptures, toutes les formes d’art y sont les bienvenues. Pourquoi pas, alors, la couture? À Hamilton, un nom bien connu de ce milieu est sans conteste Milli Gould. Depuis plus de 50 ans, cette couturière et styliste s’est imposée comme référence en matière de mode féminine et ses milliers de créations n’ont manifestement pas pris une ride comme les visiteurs pourront le constater. Une quarantaine d’ensembles illustrent sa carrière dans cette exposition et la galerie les a disposés de façon à les agencer avec des oeuvres picturales, certaines inédites.

Au milieu du XIXe siècle, William Hind s’est attardé à peintre la nature canadienne lors d’une expédition sur la rivière Moisie et la vie quotidienne des résidents de cette contrée éloignée, en l’occurrence les Premières Nations. Environ 160 ans plus tard, la galerie met en parallèle quelques-unes de ses oeuvres avec le travail d’un parent éloigné, Dave Hind, un résident de Brantford qui se spécialise dans la peinture sur métal.

Reinhard Reitzenstein est l’artiste en résidence présentement accueilli par le musée. Son approche combine deux concepts : l’allégorie et le minimalisme. Tout au long de sa carrière, Reitzenstein s’est inspiré des arbres et de ce qu’ils représentent dans l’inconscient collectif pour créer des oeuvres souvent contre-intuitives, qui surprennent et plongent le public dans la réflexion et la méditation.

La collection permanente de la galerie est également en montre et fera voyager les visiteurs dans le temps et l’espace.

Toutes ces expositions se trouvent au deuxième étage dont l’accès est gratuit. Un prix d’entrée est cependant exigé pour visiter ce qui se trouve au premier étage. À noter que celui-ci est fermé jusqu’au 21 juin, le personnel y installant une nouvelle exposition.

Quant à l’accessibilité, les visiteurs n’ont pas de souci à se faire, peu importe leur disponibilité, puisque les heures d’ouverture du Musée des beaux-arts de Hamilton satisfont à tous les horaires. Les expositions ne disparaîtront pas du jour au lendemain non plus : celle sur Milli Gould et celle sur Reitzenstein sont en montre jusqu’en 2020 et celle sur les Hind jusqu’à la fin du mois de septembre prochain.

PHOTO : Les ensembles créés par Milli Gould se combinent harmonieusement avec les toiles du musée.