La Communauté de pratique des services de santé en français (CPSSF) regroupe, sur le territoire desservi par l’Entité 2, des fournisseurs de services de santé (au sens large du terme) s’adressant entre autres aux francophones. C’est à ce titre qu’ils étaient invités, le mercredi 28 avril, à un webinaire offert par l’Entité 2 et le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO).

En effet, l’appartenance à la CPSSF donne l’occasion de réseauter et d’en apprendre davantage sur divers sujets. Deux webinaires avaient déjà été offerts au cours des derniers mois, l’un sur la formation à l’offre active et l’autre sur la traduction. Le dernier en date a porté sur la plateforme Accès éQUITÉ, un site web bilingue au carrefour des innovations permettant à un fournisseur de soins de planifier et d’adapter ses pratiques pour qu’elles soient accessibles aux francophones. Se familiariser avec cet outil répond à un besoin chez la plupart des membres de la CPSSF qui ne sont pas tous à l’emploi d’organismes ou d’institutions où l’anglais et le français sont sur un pied d’égalité. Le webinaire a d’ailleurs attiré près de 40 participants.

Geneviève Laferrière, coordonnatrice de projet au RFSSO, a livré une présentation au sujet de ce site créé par la Société Santé en français, l’organisme national qui soutient le travail des 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux de développement des services francophones dans le domaine de la santé.

Accès éQUITÉ s’articule autour de quatre principes fondamentaux considérés du point de vue d’un fournisseur de services : la compréhension des besoins des communautés francophones et acadiennes et la connaissance des capacités d’une organisation à y répondre; la planification d’une francisation des services de concert avec les parties prenantes au dossier; l’implantation de stratégies de francisation se basant sur divers principes d’équité; l’évaluation ponctuelle des progrès réalisés par l’organisation en matière de francisation.

Lorsqu’il est question de la présence du français au sein d’un organisme ou d’une institution, le site dénombre cinq principes d’équité. Il s’agit de l’offre active, de la recherche clinique (un critère ne concernant que certaines organisations), de la gouvernance et du leadership, du renforcement des capacités linguistiques du personnel et, finalement, de l’assurance que la qualité sera au rendez-vous.

Les outils accessibles sur le site web sont adaptés en fonction des régions, des besoins et de l’utilisateur, que ce soient les employés, les organisations dans leur ensemble ou les administrateurs.

Annie Boucher, agente de planification à l’Entité 2, a fait remarquer que lorsqu’il est question de développement de services en français, bon nombre d’organismes ne savent pas par où commencer. La section consacrée à l’autoévaluation sur le site Accès éQUITÉ est, selon elle, un excellent point de départ pour établir des priorités.

Qui plus est, Mme Boucher a rappelé que l’Entité 2 peut offrir du soutien aux organisations qui entreprennent de se franciser. Mme Laferrière a, à ce propos, ajouté que le RFSSO peut également orienter ceux qui en font la demande vers les ressources appropriées.

La CPSSF regroupe de nombreux anglophones intéressés à bonifier la gamme des services en français offerts dans leur région. Des rencontres virtuelles comme celle-ci servent à se rapprocher de cet objectif.

PHOTO – Geneviève Laferrière