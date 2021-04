L’équipe du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) tient à informer tous ses clients et partenaires que Bonaventure Otshudi assume les fonctions de la direction générale de façon intérimaire depuis le lundi 26 avril, et ce, jusqu’à nouvel ordre. M. Otshudi est employé du CSCHN depuis 2001 et directeur du secteur d’Établissement et adaptation depuis plus de 10 années.

M. Otshudi remercie le conseil d’administration de lui avoir confié ces responsabilités et est enthousiaste face à ce nouveau défi.

Le CSCHN est le leader et la référence en matière de services en français et dessert une population francophone et immigrante de plus de 10 000 personnes dans les régions de Hamilton et du Niagara.

Pour plus de renseignements, contactez Bonaventure Otshudi au 905 734-1141.