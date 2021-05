Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l’Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d’assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d’emplois, la croissance et l’investissement.

Le jeudi 29 avril, Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas, au nom de Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Bob Bratina, député de Hamilton-Est—Stoney Creek, Donna Skelly, députée provinciale de Flamborough-Glanbrook, et Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton, ont annoncé l’octroi d’un financement pour quatre projets d’infrastructures récréatives communautaires à Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit 3,3 millions $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario alloue 2,8 millions $ aux projets, la Ville de Hamilton fournit 2,2 millions $ pour ses projets, et le Centre Eva Rothwell fournit 17 879 $ pour son projet de rénovation de gymnase.

La Ville de Hamilton entreprendra trois projets visant à améliorer six installations de loisirs. On procédera au remplacement de l’ascenseur du centre récréatif commémoratif central afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité du service pour les usagers. Le projet de réaménagement du parc de la Hamilton Amateur Athletic Association permettra de créer des allées accessibles sans obstacle dans tout le parc, d’améliorer le drainage et de remplacer l’éclairage par des dispositifs d’éclairage à DEL. Le troisième projet consiste à réparer et à remplacer les toitures du Mohawk Ice Centre, du centre communautaire Benneto, de la piscine communautaire de Dundas et du club de golf de Chedoke.

Enfin, on rénovera le gymnase du Centre Eva Rothwell afin d’y ajouter un nouveau revêtement avec des lignes de terrain multisports, d’installer de nouveaux filets de basketball ajustables et d’effectuer des améliorations aux dispositifs de sécurité afin de réduire le risque de blessure pendant les activités. Ces améliorations permettront aux jeunes de tous âges, y compris les personnes handicapées, d’avoir un meilleur accès aux activités de loisirs.

« Les installations de loisirs constituent un élément essentiel du tissu de notre collectivité, car elles favorisent la santé et le bien-être de la population et offrent des possibilités de vie active dans un environnement sécuritaire et inclusif, a indiqué le maire de la Ville de Hamilton. Cet investissement du gouvernement du Canada, en partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, permettra d’effectuer des travaux de rénovation, de modernisation et de réaménagement qui amélioreront ces installations et feront en sorte que notre collectivité puisse en profiter pendant de nombreuses années. »

PHOTO (crédit : Tourisme Hamilton) – Le club de golf Chedoke est l’une des installations de loisirs visées par cet investissement.