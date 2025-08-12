Richard Caumartin

Le mois d’août offre encore de belles journées pour s’évader à Niagara-on-the-Lake, véritable joyau du sud de l’Ontario. Trop souvent éclipsée par l’effervescence touristique de Niagara Falls, la ville propose pourtant une expérience tout aussi riche, entre patrimoine, culture, gastronomie et paysages viticoles.

Située à l’embouchure de la rivière Niagara, cette charmante municipalité regorge de trésors à découvrir. Parmi eux, le Fort-George, lieu historique national, transporte les visiteurs en pleine guerre de 1812. Jusqu’au 2 septembre, l’entrée y est gratuite, permettant à tous de revivre les démonstrations de tir de mousquets, les coups de canon et la vie quotidienne d’un poste militaire britannique ayant protégé le Haut-Canada contre les invasions américaines.

Niagara-on-the-Lake séduit aussi par son élégance victorienne, ses rues bordées de fleurs, ses boutiques artisanales et son marché fermier vibrant de fraîcheur. Les amateurs de vin trouvent leur bonheur dans les restaurants locaux qui mettent en valeur les produits du terroir, notamment lors d’événements phares comme l’International Cool Climate Chardonnay Celebration (i4C), qui s’est tenue du 17 au 20 juillet. Dégustations, accords mets-vins et ambiance festive au cœur des vignobles ont réuni les passionnés du cépage vedette de la région.

Pour les amoureux de plein air, les pistes cyclables, dont le sentier Niagara Parkway, offrent une immersion visuelle et sensorielle entre nature, histoire et vignobles. Des circuits guidés permettent même d’allier balade à vélo et dégustations de vin.

Sur le plan culturel, Niagara-on-the-Lake brille également par son emblématique Festival Shaw, qui entame sa 63e saison. Une édition marquée par la fin d’une époque : le Théâtre Royal George fermera ses portes dans sa forme actuelle après les représentations de A Christmas Carol, avant d’être entièrement reconstruit. Ce théâtre, témoin de multiples métamorphoses depuis la Première Guerre mondiale, fera peau neuve grâce à un investissement provincial de 35 millions $. Le nouveau bâtiment conservera l’âme du théâtre géorgien, tout en répondant aux exigences contemporaines.

Avec son riche passé, sa vitalité culturelle et ses saveurs locales, Niagara-on-the-Lake s’impose comme une destination de choix pour explorer autrement la région du Niagara.

Photo (Crédit : Tourisme Niagara-on-the-Lake) : Le charme victorien de Niagara-on-the-Lake attire de nombreux visiteurs.