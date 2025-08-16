Richard Caumartin

La fin de semaine du congé civique en août signale le retour des quatre jours de festivités du Festival du patrimoine maritime Canal Days à Port Colborne. Du 1er au 4 août, la 47e édition s’est déroulée dans différents lieux du centre-ville, ainsi qu’au Centre de santé et de bien-être Vale et au parc H.H. Knoll Lakeview. Des prestations musicales entièrement canadiennes, des activités familiales amusantes, des feux d’artifice spectaculaires, une cuisine savoureuse et bien d’autres activités ont attiré des milliers de touristes dans cette magnifique région du Niagara.

Le grand voilier Empire Sandy était de retour à Port Colborne et proposait une variété de croisières à bord de l’emblématique goélette à hunier de 60 mètres. Cette croisière permettait aux visiteurs de choisir entre une excursion d’une journée sur le canal Welland ou des croisières de deux heures sur le lac Érié.

Les petits n’ont pas été oubliés avec un « Espace pour enfants » au parc King-George avec une multitude d’activités pour toute la famille (châteaux gonflables, peinture sur visage, etc.). À proximité, un marché artisanal sur la rue Charlotte offrait une sélection d’articles faits à la main par des artisans de la région, y compris une variété de vendeurs autochtones.

Une participation aux Canal Days n’en est pas une sans une visite du Musée maritime historique de Port Colborne, là où le festival a débuté en 1979. Cette année, les chants d’ouverture des chanteurs autochtones Strong Water étaient de nouveau interprétés, car le musée accueillait le poste de traite de la Nation métisse de l’Ontario, ainsi que les installations artistiques #espoirenadhealingcanada de l’artiste métisse Tracey-Mae Chambers. Les visiteurs du musée ont également assisté à des reconstitutions historiques, des expositions et démonstrations patrimoniales, des activités maritimes et bien plus encore.

L’exposition annuelle de voitures classiques avait lieu cette année au complexe sportif T.A. Lannan et l’exposition d’artisanat intérieure au Centre de santé et de bien-être Vale, présentée par le Club optimiste de Port Colborne.

Une nouveauté pour cette 47e édition, des dizaines de vendeurs de voitures miniatures moulées sous pression pour une compétition de descente. Les visites guidées des phares et les manèges du Carnaval Midway étaient de retour pour les quatre jours de festivités.

Un défilé de bateaux illuminés a navigué sur le canal Welland avant le spectacle pyrotechnique du dimanche soir, le long de l’historique rue West. Les visiteurs ont assisté au spectacle alors que le concert en soirée se déroulait depuis son nouvel emplacement sur la rue West. Le groupe torontois Main Event Music a fait vibrer le public avec une prestation multigenres musicaux.

Photo (Crédit : Canal Days): Le quai de Port Colborne au cours des Journées maritimes