Alexia Grousson

Le Centre de vie active (CVA) du Centre francophone Hamilton (CFH), ouvert depuis le 15 mai, occupe une salle du rez-de-chaussée du Centre récréatif Sir Winston Churchill et propose une variété de services et d’activités destinés aux aînés francophones de la région. Ce centre communautaire joue un rôle clé dans la promotion du bien-être social, culturel et physique des participants, tout en favorisant leur participation active dans la société.

Le CVA organise des rencontres sociales, des jeux, des ateliers de bricolage, des séances de relaxation et bien d’autres événements intergénérationnels permettant de créer des liens entre les familles. Son objectif, comme l’explique Émilie Page, responsable du CVA, est de « créer un espace où les aînés peuvent se retrouver, découvrir de nouvelles activités artistiques, développer des compétences et parler français tout en passant un bon moment. »

Au cours de l’été, le CVA continue d’offrir une programmation qui inclut des ateliers de peinture acrylique, de création d’attrape-rêves, etc. Le Centre bénéficie également de l’aide d’une étudiante en art, Kim, qui contribue à l’animation des activités et offre des formations de base en informatique, notamment sur la sécurité en ligne et l’utilisation de Google Docs. À partir de septembre, les activités artistiques habituelles reprendront, mais également de nouvelles sont en cours de négociations tels que le yoga sur chaise et un club de tricot.

Le Centre se distingue par son approche inclusive, où les activités sont choisies selon les goûts des participants, comme le souligne Mme Page : « Je demande leurs suggestions, ce qu’ils aiment ou souhaitent refaire. J’essaye de varier les ateliers et les activités en fonction de leurs goûts. » Les ateliers sont limités à 10 personnes. Cependant, si la demande augmente, des sessions supplémentaires seront envisagées. Émilie Page fait également appel à la communauté pour trouver des personnes prêtes à partager leur savoir avec les aînés.

Les ateliers, accessibles à tous, sont très appréciés des participants, qui se réjouissent de pouvoir s’y retrouver régulièrement et de créer des amitiés. Malgré certains défis physiques, l’enthousiasme et la reconnaissance des aînés sont palpables : « C’est gratuit, en français, et cela leur permet de découvrir qu’ils sont capables de plus que ce qu’ils pensaient. C’est tellement plaisant de pouvoir leur offrir ces moments au Centre, c’est un projet qui me tient très à cœur », conclut-elle.

Le Centre de vie active est très accessible avec un stationnement à quelques pas du site, une entrée facile d’accès et des portes automatisées. Émilie Page invite toute personne de 50 ans et plus à se joindre au groupe. L’inscription est obligatoire car les places sont limitées.

Photo (Crédit : CFH) : Les aînés du Centre de vie active de Hamilton apprivoisent la peinture acrylique sous la supervision de Kim, étudiante en art (debout).