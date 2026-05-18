Le Sommet sur le leadership des jeunes noirs du Centre Rafiki de Hamilton a accueilli une vingtaine d’adolescents à l’occasion de la Semaine nationale de la jeunesse au Canada. Les interventions se sont concentrées sur la culture et les inventeurs noirs.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Lors d’une rencontre consacrée à l’art de diriger, à l’identité culturelle et à l’engagement communautaire, le samedi 2 mai, les jeunes ont été invités à réfléchir à leur rôle comme futurs modèles au sein de leur milieu par le biais d’ateliers, de discussions et de témoignages.

« Pour avoir du leadership, il faut d’abord se connaître, être conscient de son potentiel, ses qualités et faiblesses », a expliqué Lilianne Kabamba, organisatrice de l’événement.

Pour encourager les étudiants à renforcer leur confiance, leurs connaissances générales et leur implication locale, les échanges ont porté sur l’héritage afrodescendant et les qualités essentielles pour devenir un bon dirigeant.

Les groupes ont été formés afin de réfléchir à différentes questions liées à leurs origines et à leur participation sociale. Parmi les thèmes abordés figuraient la connaissance de l’histoire des inventeurs noirs, l’importance de la culture dans leur quotidien ainsi que leur capacité à devenir des exemples dans leur entourage.

Les échanges ont permis aux adolescents de partager leurs expériences personnelles et de prendre conscience de l’importance de mieux connaître leurs racines et leur histoire. Plusieurs ont évoqué leur désir de s’impliquer davantage dans la communauté et de contribuer positivement à la société.

Ils se sont également exprimés aux côtés de l’artiste Benjamin Mbay Ntumba dans une activité de peinture au cours de laquelle ils ont exploré leur créativité.

Le détective Christian Mukendi et l’inspectrice Division 1 Carolyne Rashford de la police de Hamilton ont sensibilisé les adolescents aux conséquences de certains comportements, notamment sur les réseaux sociaux. Les intervenants ont rappelé que les publications en ligne peuvent influencer l’image personnelle, les opportunités professionnelles et la crédibilité d’un futur leader.

Les discussions ont aussi porté sur la violence, les risques liés à l’alcool ainsi que les conséquences d’un casier judiciaire. L’objectif était de les encourager à faire des choix responsables et à comprendre l’impact de leurs actions sur leur avenir.

D’autres panélistes sont venus présenter des ateliers sur la littératie financière et l’entrepreneuriat. Ces rencontres ont fait découvrir aux participants des outils pour mieux gérer leurs finances et développer des projets professionnels.

La bibliothèque du Centre Rafiki est demeurée accessible pendant le Sommet afin d’encourager la jeunesse à approfondir leurs connaissances sur l’histoire et la culture noires.

La journée s’est conclue par la remise des prix Rafiki Leadership. Deux jeunes engagés dans le bénévolat ainsi qu’un groupe d’étudiants francophones souhaitant lancer une entreprise de décoration ont reçu une reconnaissance pour leur engagement. Les récipiendaires ont ainsi obtenu des cartes-cadeaux afin de souligner leurs efforts.

Par cette initiative, le Centre Rafiki souhaite continuer à offrir aux jeunes noirs francophones des espaces de dialogue, d’apprentissage et de valorisation afin de former une relève plus confiante, engagée et consciente de son potentiel.

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Photo : Les participants au Sommet sur le leadership (Crédit : Centre Rafiki)