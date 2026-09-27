Le logement est au cœur des investissements à Hamilton

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont récemment annoncé que la Ville de Hamilton recevra jusqu’à 572 millions $ dans le cadre du Programme de réduction des redevances d’aménagement. En échange, la municipalité s’engage à éliminer ces redevances sur les projets résidentiels pendant trois ans, du 30 mars 2026 au 31 mars 2029.

Cette mesure vise à réduire les coûts liés à la construction de nouveaux logements et à stimuler l’offre résidentielle dans une ville confrontée, comme plusieurs autres collectivités ontariennes, à une demande croissante.

Selon les estimations annoncées par les gouvernements, la suppression des redevances pourrait permettre de réduire les coûts de construction jusqu’à 100 442 $ par logement. Cette économie pourrait s’ajouter à celle pouvant atteindre 130 000 $ grâce à l’allègement de la TVH sur certains logements neufs admissibles.

En combinant ces deux mesures, les économies pourraient ainsi dépasser 230 000 $ pour certains logements neufs.

La Ville de Hamilton estime que la réduction des coûts de construction, combinée aux investissements dans les infrastructures nécessaires au développement résidentiel permettront de débloquer la construction de plus de 31 000 nouveaux logements.

« Nous pouvons faire démarrer les chantiers, accroître l’offre de logements et réduire les coûts pour les personnes qui souhaitent s’établir à Hamilton », affirme la mairesse Andrea Horwath.

Mais accueillir de nouveaux résidents ne se limite pas à leur offrir un logement. Pour les nouveaux arrivants francophones, l’accès à des services d’établissement, à l’emploi, à l’éducation et à un réseau social peut également jouer un rôle important dans leur intégration.

À Hamilton, plusieurs organismes communautaires travaillent justement sur cet autre volet de l’accueil. Par exemple, la Communauté francophone accueillante locale accompagne notamment les nouveaux arrivants et les met en relation avec des ressources et des services disponibles dans la communauté.

Son rôle s’est récemment illustré lors d’une foire d’accueil destinée aux nouveaux venus à Hamilton le 16 septembre. L’organisme y a présenté ses services et ses ressources, qui permettent aux personnes nouvellement établies dans la région de découvrir les différentes formes d’aide disponibles.

Pour un nouvel arrivant, cette première porte d’entrée peut être importante, trouver un logement constitue une étape essentielle, mais savoir où obtenir de l’aide pour chercher un emploi, inscrire ses enfants à l’école, accéder aux services ou rencontrer d’autres personnes de la communauté peut également faciliter l’installation dans une nouvelle ville.

Du côté du gouvernement provincial, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, souligne que la croissance des collectivités nécessite à la fois des logements et des infrastructures : « Dans tout l’Ontario, on constate un besoin en infrastructures essentielles et logements de tous types pour s’adapter à la croissance rapide de nos collectivités. »

Selon le ministre, le programme doit permettre à des municipalités comme Hamilton de disposer des ressources nécessaires pour soutenir leur développement et demeurer des collectivités où il est possible de vivre, de travailler et d’élever une famille.

Du côté de l’industrie de la construction résidentielle, la réduction des coûts est accueillie dans un contexte où les promoteurs doivent composer avec des dépenses importantes pour réaliser de nouveaux projets.

Dani Gabriele, présidente de la West End Home Builders’ Association et directrice des opérations chez Marz Homes, souligne l’importance de cet enjeu pour le marché local. « Hamilton est un endroit formidable où vivre et élever une famille, mais le coût de la construction de logements rend de plus en plus difficile la commercialisation de projets à des prix abordables pour les acheteurs », ajoute-t-elle.

L’élimination des redevances d’aménagement devra toutefois être approuvée par le conseil municipal de Hamilton avant d’entrer en vigueur. Le financement de 572 millions $ demeure également conditionnel à plusieurs étapes, dont la signature d’ententes entre les gouvernements et la municipalité ainsi que des vérifications supplémentaires.

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Photo : Dani Gabriele (Crédit WEHBA)