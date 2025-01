Après un investissement gouvernemental de plus de 220 millions $ dans le réaménagement de l’Hôpital Mémorial de Cambridge, les résidents de la région auront plus facilement accès à des soins de santé interconnectés, à proximité de chez eux, pour les décennies à venir.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Dans l’ensemble de la province, le gouvernement met en place des investissements considérables dans le secteur de la santé, en se concentrant sur la rénovation de nouveaux hôpitaux, l’embauche d’un plus grand nombre de professionnels de santé et l’amélioration des services de soins à domicile.

Le 10 janvier, le gouvernement provincial a célébré la fin des travaux de réaménagement de l’Hôpital Mémorial de Cambridge. Depuis sa construction au 700, boul. Coronation en 1953, quelques rénovations ont été faites, mais aucune comparable à l’agrandissement présent.

« Il y avait tellement de rénovations à faire. Maintenant, au lieu d’aller jusqu’à Toronto ou London, toute personne de la région de Cambridge pourra trouver des services de soins au niveau local. Le récent agrandissement et les nouvelles technologies vont, nous l’espérons, attirer des spécialistes », partage Angèle Lacroix, directrice générale de l’Entité 2.

Voici les principales caractéristiques de ce réaménagement : des salles de chirurgie et d’accouchement modernes, un service d’urgence, des unités de soins intensifs, de santé mentale, un secteur mère-nouveau-né et une unité pédiatrique.

« L’ajout de 52 nouveaux lits d’hospitalisation augmente le nombre total de lits disponibles à environ 200 lits pour les soins aigus. Au total, 80 % des chambres sont désormais privées afin d’offrir un plus grand confort et une meilleure confidentialité aux patients. Il y a également une sécurité sanitaire en cas d’infection. Les chambres sont équipées d’une technologie qui permet d’isoler rapidement un patient contagieux pour limiter les infections contractées pendant ou après une hospitalisation, confirme, Stephan Beckhoff, responsable des affaires publiques et des communications de l’hôpital Mémorial. Tous les systèmes technologiques sont doublés pour assurer une continuité des services en cas de panne et garantir une prise en charge optimale sans interruption. »

Selon l’équipe d’analyse et d’innovation de l’hôpital, il s’agit du premier hôpital canadien à utiliser le programme Rho de 16BIT, un dispositif de détection basé sur l’intelligence artificielle qui analyse les radiographies. Quand des irrégularités sont repérées, Rho signale immédiatement aux radiologues, pour favoriser un diagnostic anticipé et proactif afin de garantir des soins de haute qualité aux patients tout en assurant une efficacité opérationnelle.

Bien qu’il n’ait pas de désignation officielle en vertu de la Loi sur les services en français, l’Hôpital Mémorial de Cambridge fera appel à un service d’interprétation pour garantir que toutes les communautés, y compris les francophones, puissent être entendues et soignées dans la langue de leur choix. Ce service vise à améliorer l’expérience des patients et à assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous, peu importe leur langue maternelle.

Photo : Célébration officielle de la fin des travaux de l’agrandissement de l’Hôpital Mémorial de Cambridge (Crédit : CMH)