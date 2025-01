La Communauté francophone accueillante de Hamilton a organisé, le 18 janvier, sa Journée d’accueil des nouveaux arrivants. Cet événement festif et multiculturel a offert aux nouveaux résidents l’occasion de tisser des liens, de découvrir des services offerts en français et de s’intégrer à la communauté francophone locale.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional

Le 18 janvier, la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton a organisé pour une troisième année consécutive sa Journée d’accueil des nouveaux arrivants, un événement qui s’est tenu au Centre polonais de la ville.

Cette journée, qui a réuni familles et acteurs communautaires, avait pour objectif de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en leur offrant un espace pour échanger, connecter avec les fournisseurs de services en français et partager leurs expériences avec d’autres familles qui ont choisi Hamilton come ville d’accueil et ainsi faciliter leur intégration. Au programme : des témoignages inspirants de familles récemment installées à Hamilton, des spectacles, des défilés de mode et un buffet multiculturel.

La représentante de la communauté rwandaise, Kosita Musabye, et l’animatrice burundaise Mia Ntahobari ont ouvert la journée en souhaitant la bienvenue aux participants. Ghayt El Gouach, agent de projet pour la CFA, a souligné les défis organisationnels rencontrés, précisant que l’horaire adapté pour toutes les communautés a été une priorité pour assurer une participation maximale.

L’événement a rassemblé diverses communautés ethnoculturelles, dont les Burundais, Camerounais, Rwandais, Congolais et Ivoiriens, ainsi que des représentants de la Ville de Hamilton. La conseillère municipale Tammy Hwang, en présence de Pascale Marchand, porte-parole de la CFA et adjointe à la mairesse, a rappelé l’importance de l’accueil des francophones pour la vitalité de la ville et son impact économique.

« C’est très important pour la municipalité d’être ici aujourd’hui parce que les nouveaux arrivants amènent beaucoup de vitalité à Hamilton, surtout avec leurs nombres qui ont augmenté grâce au gouvernement fédéral qui essaie d’attirer de plus en plus de francophones hors Québec, indique Mme Marchand. Nous sommes chanceux à Hamilton d’être l’une des 14 villes fondatrices des CFA. »

Nabila Sissaoui, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, a décrit l’événement comme un moment précieux pour les nouveaux arrivants, leur offrant l’opportunité de tisser des liens et de rencontrer les fournisseurs de services en français de la région. Cette initiative a renforcé les liens au sein de la communauté francophone, qui, selon Nancy Muinda, présidente de la Communauté congolaise de Hamilton, permet aux immigrants de trouver un espace d’appartenance.

En parallèle, un kiosque d’information interactif a été installé à l’hôtel de ville, permettant aux nouveaux arrivants d’accéder aux ressources et aux services en français. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’implication de la CFA et à l’engagement de la Ville, un signe supplémentaire de l’importance de soutenir l’intégration des francophones à Hamilton.

Photo : Les diverses communautés ont échangé avec les nouveaux arrivants.