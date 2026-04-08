Le gouvernement de l’Ontario consacre 20 millions $ à la préservation de la biodiversité et des espèces menacées. Parmi les nombreuses initiatives soutenues, le programme Éco Héros se distingue avec une nouvelle série de missions bilingues destinée à sensibiliser les générations futures à la protection de l’environnement.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Selon une étude de WWF Canada (2025), le sud de l’Ontario héberge 133 espèces en péril, dont 98 % pourraient disparaître localement d’ici 25 ans sans actions concrètes pour les protéger. Par le biais du Programme de conservation des espèces, le gouvernement provincial ambitionne de soutenir la sauvegarde des espèces menacées et de leurs habitats, tout en impliquant activement les communautés locales. À travers 46 projets de conservation, le gouvernement cherche à préserver une diversité d’espèces vulnérables, telles que le papillon monarque, la tortue mouchetée et le noyer cendré.

Parmi les initiatives soutenues par ce financement figure la collaboration avec plusieurs organisations, dont Éco Héros, acteur clé dans la mobilisation des jeunes et de leurs familles en faveur de la biodiversité. Grâce à un financement de 500 000 $, Éco Héros met en place sept nouvelles missions éducatives bilingues, offrant ainsi aux jeunes et à leurs proches l’opportunité d’agir concrètement pour la protection des espèces en Ontario.

Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, a souligné l’importance de ces projets. « Grâce à cet investissement, nous autonomisons les communautés de l’Ontario à participer activement à la conservation, déclare-t-elle. Notre gouvernement est fier de soutenir des organismes comme Éco Héros, qui lancent des programmes bilingues pour sensibiliser et éduquer les apprenants partout dans la province. »

Les nouvelles missions proposées par Éco Héros visent à sensibiliser les jeunes de 6 à 11 ans à la biodiversité locale. Stéphanie Doyle, directrice de l’éducation chez Éco Héros, explique que « ces missions offrent une expérience d’apprentissage ludique. Elles permettent aux jeunes de saisir l’importance de la faune menacée et leur rôle dans sa préservation ».

L’une des missions, intitulée Héros des habitats, invite les jeunes à découvrir et protéger les habitats des espèces locales. Les participants sont encouragés à créer des refuges pour les insectes et autres petites créatures, comme des hôtels à insectes ou des mangeoires à papillons, tout en apprenant à connaître des espèces locales telles que le pic à tête rouge, la petite chauve-souris brune, ou encore le monarque.

Par la même occasion ils sont également invités à partager leurs connaissances et à sensibiliser leur entourage : « Les jeunes aiment bien dire aux adultes quoi faire », indique Stéphanie Doyle, avec humour.

Les missions proposées par l’organisme ne se limitent pas à la faune locale, elles portent également sur l’importance des végétaux. Les jeunes apprendront à identifier et préserver des arbres et des plantes comme le chicot févier ou le magnolia acuminé, avec la possibilité de planter un arbre ou un arbuste à la fin de chaque mission.

Ce programme de conservation a pour but d’élargir l’impact d’Éco Héros dans les écoles et les communautés de toute la province. La subvention permettra notamment de développer une nouvelle plateforme en ligne, accessible gratuitement aux jeunes de la province dans les deux langues officielles.

« Il est important de faire ce premier éveil à la conservation, de commencer à semer des graines et ainsi les sensibiliser à la protection de la nature », souligne Mme Doyle.

Pour la directrice de l’éducation d’Éco Héros, l’objectif à long terme est de tisser un lien affectif durable avec la nature : « L’objectif est de créer une génération qui, par ses actions individuelles, contribuera activement à la préservation de la biodiversité en Ontario ». En définitive, ce programme ne se limite pas à la simple sensibilisation, mais cherche à instaurer une véritable culture de la conservation qui perdurera à travers les générations.

Cette initiative s’inscrit dans un effort global visant à renforcer la participation des citoyens à la protection de l’environnement, un objectif essentiel face aux défis écologiques actuels. Avec des projets comme celui d’Éco Héros, l’Ontario mise sur l’éducation des jeunes pour un avenir plus vert et respectueux de la nature.

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Photo : Une enfant participe à la mission Un arbuste de plus! (Crédit : Dave Coulson)