L’accès à des activités en français demeure limité pour les jeunes francophones du Centre-Sud ontarien. Un nouveau programme de natation, proposé par l’ACFO-Hamilton en partenariat avec la municipalité, vient répondre à ce besoin de la communauté francophone tout en renforçant la sécurité aquatique.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Plonger et apprendre… en français! Les jeunes francophones de Hamilton auront bientôt cette chance unique. À partir du 5 avril, l’Association canadienne-française de l’Ontario – Régionale Hamilton (ACFO-Hamilton), en collaboration avec la municipalité, a mis en place un programme de leçons de natation pour les niveaux Nageur 1 à 6. Une occasion précieuse pour les enfants de perfectionner leurs compétences aquatiques tout en évoluant dans un environnement linguistique qui leur est familier et rassurant.

L’origine de ce projet remonte à un besoin longtemps exprimé par la communauté francophone : offrir aux enfants des activités essentielles dans leur langue. Comme le constate Sonia Macaluso, directrice générale de l’ACFO-Hamilton : « Après avoir suivi une formation en secourisme, je me suis demandé pourquoi il n’y avait pas de projets en français ». Face à cette réalité, son but était de rendre ces formations accessibles aux francophones.

Cette réflexion s’inscrit également dans un contexte préoccupant. Chaque année, des drames liés à la noyade surviennent, rappelant l’importance de la prévention et de l’accès à des formations adaptées.

La collaboration avec la Ville a pris forme progressivement. Dès mai 2024, des discussions sont entamées avec la direction des loisirs afin de faire valoir les besoins particuliers des francophones. Hamilton, reconnue en vertu de la Loi sur les services en français, offrait un cadre propice à cette démarche. Ce n’est que récemment, en janvier, que le projet se concrétise par la traduction des documents, le choix du lieu et la définition des groupes d’âge. L’objectif est alors clair : démontrer l’intérêt réel de la communauté.

Le programme pilote débutera officiellement avec une première cohorte de 16 élèves issus des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. Pendant neuf semaines, les jeunes suivront des cours adaptés à leur niveau. L’initiative inclut également un volet d’accessibilité financière, permettant aux familles à revenu modeste de bénéficier d’un soutien municipal pour l’inscription.

Au-delà de l’apprentissage technique, l’enjeu est aussi identitaire. Pour Sonia Macaluso, offrir des activités en français contribue à renforcer la confiance des jeunes. « Les élèves nous disent : à l’école, on nous encourage à être fiers de notre francophonie, mais à l’extérieur, rien ne le reflète ». Le programme vise donc à créer des espaces où le français est non seulement utilisé, mais valorisé activement.

Cette volonté s’inscrit dans une démarche plus large d’autonomisation des jeunes francophones. En parallèle, l’ACFO-Hamilton développe une formation en secourisme et en employabilité, qui inclura, pour la première fois en français, le programme 4-1-1 de la Ville de Hamilton accrédité par l’organisme High Five, une référence en matière d’excellence dans les programmes de loisirs et de sports pour enfants, axés sur le développement sain de l’enfant et qui offre les plus hauts niveaux reconnus de qualité et de sécurité. Prévu en mai, ce parcours de cinq jours combinera formation en premiers soins, développement de compétences, rédaction de CV et préparation aux entretiens d’embauche.

L’enthousiasme de la communauté ne se fait pas attendre. « Nous avons reçu une réponse extrêmement positive », souligne la directrice générale. Pas moins de 95 familles ont manifesté leur intérêt pour une vingtaine de places disponibles pour les cours de natation, signe d’un besoin criant.

Avec cette initiative, Hamilton franchit une étape importante vers une offre de services plus inclusive. Pour les jeunes francophones, c’est aussi un message fort que leur langue a toute sa place, y compris au bord de la piscine.

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Photo : Sonia Macaluso, directrice générale de l’ACFO-Hamilton (Crédit : S. Macaluso)