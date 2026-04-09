Christiane Beaupré

La salle paroissiale du Sacré-Cœur à Welland s’est transformée en un véritable décor du Far West, le dimanche 29 mars, à l’occasion du tout premier « Rendez-vous franco-western hi-ha » du Club Renaissance. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la fête a dépassé toutes les attentes, tant pour les organisateurs que les participants!

Dès 11 h, les aînés de 50 ans et plus ont commencé à arriver, visiblement enthousiastes et fin prêts pour l’occasion. L’événement affichait complet, preuve de l’engouement suscité — certains participants avaient même magasiné avec excitation pour trouver bottes, chapeaux et chemises à carreaux. Une véritable fièvre western s’était emparée des préparatifs!

Dans la salle, l’ambiance était déjà à la fête : rires, retrouvailles et fierté de participer à une nouvelle activité marquaient le début de cette journée pas comme les autres. Le chant de ralliement « Olé, olé, olé… franco-western hi-ha » a rapidement uni les voix et donné le ton.

Au menu, un délicieux repas de style western préparé par le chef Paul, incluait notamment une savoureuse recette familiale de fèves au lard de Christine qui a su ravir les papilles et ajouter au plaisir du moment.

La présidente du Club Renaissance, Muriel Thibault-Gauthier, a accueilli chaleureusement les participants en lançant : « Bonjour cow-girls et cow-boys franco-ontariens, francophones, francophiles et nos English friends! »

Elle a souligné à quel point il est précieux de vieillir ensemble dans la joie et de créer des moments uniques. Très émue, elle a également partagé un hommage touchant à son père, ancien chanteur country décédé en décembre dernier, en lisant la prière du cow-boy — un moment rempli d’émotion et de sens.

« Mon père est ici, dit-elle. Sa chanson préférée était Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Pour un party western, ça prend la chanson la plus connue, et que j’ai apprise à l’âge de trois ans. Elle sera interprétée par Irène et Raymond Chartrand. »

L’après-midi a ensuite laissé place à une explosion d’énergie et de bonne humeur. La danse en ligne, dirigée avec enthousiasme par Gisèle, a rapidement attiré les participants sur la piste, où le plaisir de bouger ensemble était contagieux. Entre deux danses, les aînés se sont prêtés au jeu avec une série d’activités à saveur western : lancer du lasso, roue western, jeux d’adresse revisités, bingo et bien plus encore. Les éclats de rire et les encouragements fusaient de partout.

Des photos ont immortalisé ces beaux moments, notamment avec Clémence Martineau, Marthe Bilodeau, Ronald Holmes, Jean-Pierre Iliodin et le père Guy Bertin, tous fièrement coiffés de leurs chapeaux de cow-boy. Les shérifs du jour, Rémi Aubin et Michel Papineau, accueillaient les invités à la porte. Plusieurs participants se sont fait photographier au kiosque photo, assis sur une balle de foin, ou encore à l’une des diverses stations de jeu.

Au fil de l’après-midi, tirages et remises de prix sont venus ajouter une touche de suspense et de célébration, sous les applaudissements chaleureux des participants. Plus que des jeux, c’est un véritable esprit de communauté qui s’est exprimé.

En fin de journée, Muriel Thibault-Gauthier a remercié les membres de l’exécutif, les bénévoles et tous les participants : « Ensemble, on fait une différence ». Elle a rappelé que cette activité marquait la clôture du Mois de la Francophonie pour le Club Renaissance.

Avant de se quitter, les participants ont été invités à noter à leur agenda les prochaines activités pour aînés francophones à Welland : la pièce de théâtre Mamma Mia à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf (le 14 avril), le Café/lunch mexicain du Club Renaissance (le 24 avril) et le dîner-spectacle à l’école Franco-Niagara (le 7 mai).

Mais une chose est certaine : cette journée restera gravée dans les mémoires. Par leur participation, leur créativité et leur enthousiasme, les aînés ont prouvé qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser, se rassembler et célébrer fièrement la Francophonie.

Et une fois de plus, les voix se sont élevées : « Olé, olé, olé… franco-western hi-ha ! »

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Photo (C. Beaupré) : La salle paroissiale du Sacré-Cœur à Welland s’est transformée en un véritable décor du Far West