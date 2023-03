Le conseil d’administration de l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) a annoncé récemment la nomination de Lisa Breton à la coordination générale. Mme Breton œuvre dans le secteur artistique et culturel francophone depuis une vingtaine d’années. C’est à titre de directrice générale du Centre francophone de Hamilton qu’elle a développé ses expertises en matière de leadership, de développement de partenariats stratégiques et financiers, de développement communautaire et de diffusion des arts de la scène francophone dans le sud de l’Ontario.

Depuis 2020, elle s’est investie auprès des organismes et des intervenants culturels franco-canadiens, apportant son soutien à différentes sphères de la diffusion artistique. Elle a su tenir compte des besoins et des préoccupations des artistes, des diffuseurs et de l’auditoire, aiguisant ainsi sa capacité à comprendre les divers enjeux qui influencent la diffusion artistique.

Lisa Breton a fait de sa passion pour les arts et la culture une carrière riche en expériences et elle est enthousiaste à l’idée de représenter et défendre les intérêts des membres de l’Alliance culturelle de l’Ontario. Munie de son expérience professionnelle, elle s’engage à demeurer à leur écoute pour bien cerner leurs besoins et leurs intérêts afin de leur permettre de contribuer au développement viable du secteur artistique en Ontario français.

« Nous sommes convaincus qu’elle saura mener à bien cette mission et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous avons hâte de poursuivre l’excellent travail accompli par Denis Bertrand, qui a dirigé avec diligence et compétence l’ACO de 2018 à 2022. Nous lui sommes profondément reconnaissants de son dévouement et son leadership », peut-on lire sur le site Web de l’ACO.

Source : ACO

Photo : Lisa Breton