« L’équipe du CFH a eu le plaisir de recevoir la visite de Madame la Ministre Diane Lebouthillier, qui avait envie d’en savoir plus sur nos programmes, notre francophonie locale, nos succès et nos défis, en soit notre réalité sur le terrain. Merci encore de nous avoir écoutées, c’était un réel plaisir de vous rencontrer ! » (Julie Jardel Facebook)

« La vitalité des communautés francophones partout au pays est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le 23 janvier, j’ai eu le plaisir de rencontrer Samantha et Julie du Centre francophone Hamilton. Leur merveilleuse équipe aide à promouvoir la langue française et nourrir le sentiment d’appartenance à la francophonie à travers des expériences sociales, culturelles et artistiques. Félicitations pour votre excellent travail! » La ministre Diane Lebouthillier (Facebook)

Photo : Madame Lebouthillier à droite accompagnée du personnel du Centre francophone Hamilton