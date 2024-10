Le 16 octobre dernier, le Centre d’emploi et de ressources francophones (CERF) du Niagara a participé à l’événement « Boost your business » organisé par la Chambre de commerce du Grand Niagara. En tant que seul centre d’emploi bilingue de la Péninsule, le CERF a présenté ses services, favorisant des liens avec les organismes anglophones et renforçant son impact sur la communauté francophone et au-delà.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse, Le Régional de Hamilton-Niagara

L’événement Boost your business, offert au cours du Mois des petites entreprises, a offert aux participants une série de présentations sur les services d’emploi disponibles dans le Niagara, tant en anglais qu’en français. Organisée par la Chambre de commerce du Grand Niagara, le mercredi 16 octobre en avant-midi, cette initiative visait à sensibiliser les participants aux ressources diversifiées pour le développement de leurs entreprises.

La Greater Niagara Chamber of Commerce joue un rôle fondamental dans l’écosystème économique de la région. Représentant plus de 1500 entreprises, organisations civiques et établissements d’enseignement, elle est la voix des entreprises locales, influençant les politiques publiques pour favoriser un environnement propice à la prospérité économique.

Cet événement a permis aux participants de découvrir les services d’emploi offerts par le CERF Niagara, qui soutient les communautés francophone et anglophone. En offrant un accompagnement personnalisé, le CERF aide non seulement les chercheurs d’emploi à trouver un travail, mais il joue également un rôle crucial dans la représentation de la francophonie dans le Niagara. Les nouveaux arrivants, souvent confrontés à des défis uniques, bénéficient d’un soutien adapté pour faciliter leur transition vers le marché du travail.

« C’est essentiel que nous participions à ces activités pour créer des relations avec de nouveaux employeurs et ainsi tisser des liens avec nos chercheurs d’emploi », a déclaré Suzanne Coutu, directrice générale du CERF. Ces interactions sont essentielles pour mieux appréhender les besoins du marché local.

La participation active du CERF Niagara à des événements tels que celui-ci contribue non seulement à l’épanouissement des chercheurs d’emploi, mais également à la prospérité de l’ensemble de la communauté. En renforçant les liens entre employeurs et chercheurs d’emploi, le CERF Niagara assure que la communauté francophone locale continue de se développer et de s’épanouir.

Par le biais de ses initiatives et son engagement, il se positionne comme un acteur clé dans le paysage économique de la Péninsule, prêt à soutenir à la fois les employeurs et les chercheurs d’emploi.

En somme, cette activité a permis au Centre d’emploi et de ressources francophones de la région de solidifier ses relations et de démontrer l’importance du travail collaboratif pour la réussite de la communauté francophone de la Péninsule. En tant que centre d’emploi bilingue unique, le CERF se positionne comme un acteur clé dans le paysage économique local, prêt à soutenir tant les employeurs que les chercheurs d’emploi dans leurs aspirations respectives.

Photo: Suzanne Coutu, directrice générale, CERF Niagara