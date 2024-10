Alexia Grousson

En ce début d’automne, la tradition se veut de profiter des belles couleurs des paysages. Au feuillage jaune, orange et parfois rouge, les feuilles s’illuminent aux mille couleurs, offrant un spectacle digne des plus grands peintres.

En ce sens, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AKFW) a organisé une randonnée, le 6 octobre, avec à la clé, un pique-nique pour profiter de la compagnie. Le rendez-vous était donné au Rockwood Conservation Area de Guelph.

Également connu sous le nom de parc Rockwood, ce dernier est une zone de conservation de taille moyenne. Destination populaire avec plus de 65 000 visiteurs chaque année, le parc est reconnu pour ses attractions géologiques ainsi que des ruines historiques d’anciens moulins à laine de Rockwood.

Parmi les caractéristiques particulières, il y a des falaises de glaciers, des cavernes, des grottes et certains arbres parmi les plus anciens de l’Ontario. Concernant la faune et la flore, le visiteur peut y rencontrer des cerfs, des coyotes, des ratons laveurs, des opossums, des mouffettes, des castors, des canards et des oies. Le parc regorge aussi d’une variété de poissons tels que des perches, des crapets-soleil, des crapets de roche, des poisson-lune et des chevesnes. Un ajout plus récent à la faune de Rockwood a été la réintroduction de dindes sauvages.

« Ce parc offre des points de vue mémorable et plusieurs grottes que les enfants aiment explorer », confie Céline Corve, coordonnatrice à l’AFKW. Après avoir offert une collation à la vingtaine de participants, ces derniers ont fait plus ample connaissance.

« Pour un bon nombre d’entre nous, nous ne nous connaissions pas. Nous faisons souvent des activités à Kitchener, mais le parc étant vers Guelph, nous avons rencontré d’autres francophones de cette région. C’était vraiment super de connecter avec de nouvelles personnes et de partager ce beau moment ensemble », conclut Mme Corve.

La balade d’environ 3,5 km a duré près de deux heures, chacun allant à son rythme. Les participants se sont arrêtés à plusieurs endroits pour admirer la beauté de la nature et les nombreux panoramas. Au retour, tout le monde avait prévu un pique-nique afin de prolonger la journée en bonne compagnie.

Photo (AFKW) : Des familles entières sont venus à la randonnée.