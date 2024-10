Le 12 octobre, l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton a rassemblé la communauté francophone locale autour d’une compétition de culture générale sur la francophonie dans la municipalité. Un projet soutenu par la Communauté francophone accueillante de Hamilton et le Centre francophone de la ville.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse, Le Régional de Hamilton-Niagara

Pour la seconde année consécutive, plus de 150 personnes se sont rassemblées à Hamilton lors de la Francolympiade, un concours oral dédié à la francophonie. Organisée par l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH), cette initiative vise à renforcer l’intégration des nouveaux arrivants tout en favorisant le rayonnement de la culture francophone locale.

Avec le soutien financier de la Communauté francophone accueillante (CFA), du Centre francophone Hamilton (CFH) et du Conseil scolaire MonAvenir, ce concours est une façon de renforcer la culture générale chez les adolescents et d’améliorer leur sentiment d’appartenance à la communauté francophone locale.

Avec une vingtaine de participants, principalement des nouveaux arrivants, le concours a permis aux jeunes francophones de se mesurer dans deux catégories d’âge : les 11-13 ans (catégorie A) et les 14-17 ans (catégorie B). Après avoir reçu les thèmes à l’avance, chaque adolescent a répondu à trois questions tirées au sort sur des sujets liés à la francophonie et à leur connaissance de l’environnement francophone local. Le jury a ensuite sélectionné les vainqueurs en fonction de la qualité des réponses.

Les résultats ont couronné six jeunes participants : catégorie A : Raïssa (1er prix), Anna (2e prix) et Ismaël (3e prix); catégorie B : Jovan (1er prix), Stessy (2e prix) et Bradley (3e prix). Les prix identiques pour les deux catégories ont récompensé les vainqueurs avec une tablette (1er prix), une carte-cadeau de 150 $ (2e prix) et une carte-cadeau de 80 $ (3e prix).

Ghayt El Gouach, agent de la CFA et membre du jury, souligne l’importance de cet événement pour les jeunes : « La Francolympiade encourage les jeunes à se sensibiliser aux services offerts en français, les aidant ainsi à mieux comprendre leur environnement et à s’intégrer plus facilement. Cette prise de conscience est essentielle pour qu’ils puissent à terme prendre la relève dans la communauté ».

À l’issue de la compétition, le groupe Akwaba Cultural Exchange, dédié aux échanges culturels et aux arts de la Côte d’Ivoire, a enchanté l’auditoire avec des prestations musicales et de danse, avant de conclure la soirée sur un buffet de spécialités ivoiriennes.

Pour l’ACIH, la Francolympiade représente une occasion précieuse de renforcer les liens entre francophones de diverses origines et de promouvoir l’accès aux services francophones de la région. Raymond Drako, membre de l’ACIH, a d’ailleurs souligné : « Des événements comme la Francolympiade sont essentiels pour tisser des liens entre les membres de la communauté francophone, encourager l’identité francophone et prouver que cette communauté est active et florissante à Hamilton. ».

Alors que la finale provinciale de la Francolympiade se profile à l’horizon, d’autres activités sont d’ores et déjà planifiées dans le cadre de la CFA à Hamilton pour continuer à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et à célébrer la richesse de la culture francophone.

Sur la photo, de gauche à droite : Franklin Leukam Weledji (Csc MonAvenir), Raymond Drako (ACIH), Jovan Sakoue Dongho et Ghayt El Gouach (CFA) (Crédit : ACIH)