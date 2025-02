Alexia Grousson

Le 14 janvier, la Table interagence d’Hamilton a tenu sa première rencontre de l’année en mode virtuel, réunissant huit organismes locaux. L’occasion de partager les nouveaux projets et initiatives en ce début d’année, mais aussi de discuter de certains défis à relever, notamment à propos des sous-comités.

Lors de cette réunion, Arwinder Kaur, représentante du Conseil scolaire Viamonde, a ouvert la discussion en présentant les journées portes ouvertes des écoles élémentaires prévues jusqu’au 10 février. Un moment clé pour les parents et pour les organismes qui pourront réserver des espaces afin de promouvoir leurs services. De son côté, Nabilla Sissaoui, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), a annoncé la tenue du forum régional à Sarnia les 25 et 26 février, un événement qui s’annonce riche en conférences et ateliers.

Les annonces ne se sont pas arrêtées là. Kerop Sargsyan, de la Clinique juridique communautaire de Hamilton, a informé les participants du départ de l’avocat Jérôme Pommier et de trois postes bilingues disponibles au sein de la clinique. Nancy Bedoya du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara a évoqué l’organisation d’un gala le 15 février dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, tout en annonçant la démission du directeur des Services d’établissement et responsable de cette activité, Bonaventure Otshudi, remplacé temporairement par Érika Ermen, coordonnatrice en santé mentale.

Au Collège Boréal, Didier Aoué a relaté le souhait de l’établissement d’élargir ses services et programmes, notamment au campus de Welland. Jean Gacinya, de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, a, pour sa part, souligné l’importance de leur travail avec les aînés de la région pour « devenir leur voix ».

Enfin, Patrick Elonge, coordonnateur de l’ACFO-Hamilton, a annoncé que l’organisme a reçu une subvention de Patrimoine canadien pour son Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, ce qui permettra l’organisation d’ateliers dans les écoles.

Un point majeur a été soulevé concernant l’avenir des sous-comités, un projet ambitieux lancé en 2023 qui a engendré une charge de travail trop lourde pour les participants. Après discussion, les membres ont voté à l’unanimité en faveur d’un changement concret, et la prochaine réunion de l’Interagence sera dédiée à la refonte de ces sous-comités afin d’alléger et d’optimiser les tâches de chacun.

Cette réunion a permis non seulement de faire le point sur les projets à venir, mais aussi de prendre des décisions importantes pour améliorer le fonctionnement et l’impact des actions collectives sur le terrain.

Photo : Patrick Elonge, coordonnateur de l’ACFO-Hamilton