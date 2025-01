Alexia Grousson

En plus d’être le premier jour de la nouvelle année, le 1er janvier revêt une autre importance pour les Canadiens d’origine haïtienne. En effet, il s’agit du jour anniversaire de l’indépendance d’Haïti. Chaque année, des centaines de personnes le célèbrent au sein de leur communauté. Ce fut notamment le cas pour Hamilton, où l’Association haïtienne a rassemblé plus de 150 personnes pour commémorer le 221e anniversaire de l’indépendance d’Haïti à l’hôtel de ville. Ce rassemblement a permis de partager ce moment historique entre les membres de la communauté et de souligner la richesse culturelle ainsi que l’esprit résilient de ce pays.

L’événement a été une puissante manifestation d’unité et de fierté, illustrée par le partage de la célèbre soupe joumou. Ce plat traditionnel haïtien à base de giraumon, autrefois interdit aux esclaves africains, est aujourd’hui un symbole de liberté et de résilience, dégusté avec joie par tous les participants.

La célébration a été marquée par des discours inspirants de personnalités locales. Le député Matthew Green a transmis ses vœux à l’occasion de la Fête de l’Indépendance, tandis qu’Alexandre Dauphin, ancien président de l’Association haïtienne de Hamilton (AHH), a livré un message empreint de solidarité et d’espoir pour la communauté.

La rencontre a également mis en avant les remarquables talents de la jeunesse haïtienne de Hamilton. Kévine Antoine, Michaela Mathurin et Leene Cazeau ont enchanté les participants avec leurs superbes prestations vocales, tandis que Condoleezza Antoine a subjugué le public avec une danse traditionnelle.

Ces moments artistiques ont mis en lumière l’énergie et la créativité de la jeune génération, tout en renforçant son rôle dans la transmission des traditions haïtiennes.

Dans un geste de reconnaissance particulier, la présidente actuelle de l’AHH, Jean-Carme Dorcent, a honoré l’engagement et le travail exceptionnel de plusieurs membres du conseil et jeunes leaders. Garry Talma, Pierre Jeens Cazeau, Aviole Vincent, Jean Raymond Antoine ainsi que d’autres jeunes prometteurs ont reçu des plaques honorifiques pour leur contribution à la communauté.

« Cette célébration dépassait largement le cadre d’un simple rassemblement. Elle incarnait la force durable du peuple haïtien et de son engagement indéfectible à préserver son patrimoine. Cet événement fut un moment inoubliable, empreint de joie et de fierté », conclut Jean Raymond Antoine, vice-président de l’AHH.

Photo (AHH) : Les participants partagent la traditionnelle soupe joumou.