Le jeudi 20 juin, le Réseau en immigration francophone Centre-Sud-Ouest conviait les organismes de langue française de Hamilton à se rendre au centre de services du Collège Boréal pour une activité promotionnelle à destination des jeunes issus de l’immigration.

« C’est une manière de donner de la visibilité aux fournisseurs de services francophones, explique Lanciné Koulibaly, stagiaire au Réseau et organisateur de ce panel. Malheureusement, les nouveaux arrivants ne connaissent pas tous les services. Alors pourquoi ne pas réunir les organismes? » C’est ainsi que plusieurs représentants du milieu communautaire francophone se sont retrouvés en présence de jeunes immigrants et ont répondu aux questions préparées pour faire un tour d’horizon rapide de leurs champs d’activités.

Clientèle cible, services offerts, enjeux et défis au quotidien, pratiques novatrices et stratégies avant-gardistes, travail dans un contexte d’austérité budgétaire gouvernementale, etc. : les participants ont été invités à s’exprimer tour à tour quant à leur réalité au quotidien. Les jeunes qui se trouvaient dans l’assistance ont donc pu en apprendre davantage sur ce qui constitue la vie en français à Hamilton. Ils seront donc mieux outillés pour savoir vers qui se tourner lorsqu’ils auront besoin de services dans leur langue et, du même coup, pourront eux-mêmes contribuer à la promotion de ces organismes en en parlant dans leur entourage.

Ce rassemblement constituait également une occasion de mettre en valeur ce que les jeunes pourraient faire au sein de la communauté. Il existe en effet un programme de subventions destinées aux projets initiés par les Canadiens âgés de 15 à 30 ans et sur lequel l’activité du Réseau voulait attirer l’attention. Pour plus de renseignements, consulter le site web de TakingITGlobal pour le programme Jeunes en action.

Lanciné Koulibaly était aidé de quatre personnes afin de veiller au bon déroulement de l’activité qui se voulait aussi une occasion de fraterniser. La balle est désormais dans le camp des organismes et des jeunes, les uns et les autres pouvant collaborer pour mener à bien des projets communs au bénéfice de la communauté.

PHOTO : Les représentants d’organismes ont parlé de leur réalité.