Le Fonds Foyer Richelieu, la fondation responsable d’amasser du financement pour le centre de soins de longue durée francophone de Welland, tenait sa 22e assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 26 juin en présence d’environ 25 personnes.

La présentation des états financiers a accaparé une bonne partie de l’AGA, ce qui, en sommes, est des plus normal pour une entité dont la raison d’être est justement d’amasser et de distribuer le plus d’argent possible. Au terme de l’année 2018, le Fonds avait recueilli 38 328 $ de plus par rapport à 2017 par l’entremise des dons et activités régulières (bercethon, tournoi de golf, Medecine in Update) pour un total de 226 450 $ brut.

Cependant, de toutes les données financières présentées au cours de la soirée, ce sont celles concernant la campagne Pour les vies devant nous qui ont le plus retenu l’attention. En effet, afin de financer son projet d’expansion destiné à doubler le nombre de ses résidents et à instituer une gamme de services de soutien pour 50 nouveaux logements, le Foyer Richelieu avait lancé cette campagne spéciale l’an dernier avec pour objectif d’amasser 5 millions $. Les résultats ont été jusqu’à maintenant fantastiques : les dons et promesses de don avoisinent à présent les 2,5 millions $. Avec la moitié du parcours accomplie en aussi peu de temps, le Foyer Richelieu est confiant de mener à bien son projet sans problème.

Les élections ont reconfirmé la composition du conseil d’administration, qui sera encore une fois formé de Gilles Deslauriers, Marcel Maurice, Milan Plentai, Camille Bernard, Ronald Holmes, Benoit Mercier et David Robert.

Dans leurs rapports respectifs, le président, M. Deslauriers, est revenu sur les efforts investis dans l’expansion du Foyer tandis que le gestionnaire du Fonds, Daniel Keays, a longuement remercié les donateurs et tous ceux qui contribuent à la cause d’une manière ou d’une autre, notamment les administrateurs.

L’AGA s’est conclue sur une présentation de Bryan Rose, directeur général de la Niagara Community Foundation. Cet organisme a reçu 18 millions $ de la succession de David S. Howes, un homme d’affaires et philanthrope de St. Catharines décédé en 2015, pour créer un fonds à la mémoire de ce dernier. C’est de ce don qu’ont été tirés les 100 000 $ que la Niagara Community Foundation s’est engagée à offrir à la campagne Pour les vies devant nous. Les services de santé figurent au nombre des causes soutenues par le David S. Howes Fund et M. Rose a, dans son discours, souligné l’importance de soutenir les soins aux aînés qui sont de plus en plus en demande.

La soirée s’est conclue par un « vin et fromage » précédé d’une intervention de Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, qui a fait un bref récapitulatif de l’histoire de l’institution qu’il dirige et qui a accueilli ses premiers résidents il y a 30 ans.

PHOTO : De gauche à droite : Bryan Rose (directeur général de la Niagara Community Foundation), Daniel Keays (gestionnaire du Fonds Foyer Richelieu), Gilles Deslauriers (président du Fonds) et Doug Rapelje (co-présidents d’honneur de la campagne Pour les vies devant nous)