Depuis que Muriel Thibault-Gauthier assume le poste de présidente du club Renaissance de Welland, l’ancienne directrice d’école à la retraite a remis sur pied l’organisme pour aînés et lui a donné un nouvel élan. L’organisme compte à l’heure actuelle quelque 125 membres et est plus actif que jamais.

« L’année passée, nous avons reçu une subvention gouvernementale de 25 000 $ pour favoriser les échanges entre les aînés des clubs de Hamilton, St. Catharines, Niagara Falls et Welland », indique-t-elle. C’est ainsi qu’elle a créé le Cercle de l’âge d’or, un regroupement des clubs d’aînés francophones de la péninsule du Niagara et de Hamilton dont elle assure la liaison.

Le programme gouvernemental, qui a pris fin en mars dernier, a connu un tel succès auprès de la clientèle du troisième âge, qu’à l’approche de la Saint-Jean, l’idée lui est venue de rassembler de nouveau les membres du Cercle des aînés, y compris ceux de Port Colborne, afin de leur offrir des festivités à leur image.

Ce n’était pas l’absence de fonds et de subventions qui allaient décourager Mme Thibault-Gauthier. Avec son enthousiasme et son dynamisme légendaires, elle se met rapidement à la tâche et des courriels sont envoyés à « tous les exécutifs » des clubs membres. La réponse ne se fait pas attendre. « Tout le monde a voulu embarquer », s’exclame-t-elle.

Par la suite, Mme Thibault-Gauthier rallie rapidement la communauté à ce projet pour aînés : le club Richelieu offre l’emplacement gratuitement, le Centre de santé communautaire fournit des bons d’épicerie (600 $) et le Club Renaissance s’occupe des achats, le Foyer Richelieu fournit les bouteilles d’eau, le Club d’aînés de Port Colborne offre les boissons gazeuses et le thé glacé, d’autres clubs ou associations locales font des dons en argent, etc. De nombreux bénévoles se joignent au comité organisateur pour assurer le bon déroulement de l’activité.

C’est ainsi que la « Saint-Jean des aînés » prend forme et que le lundi 24 juin, quelque 250 personnes se sont retrouvées à l’Auberge Richelieu de Welland fin prêtes à célébrer la Saint-Jean-Baptiste, la plupart étant venues à bord d’autobus scolaires.

Pour rassembler les participants, rien de tel en période estivale qu’un repas en plein air au son de la musique de Robert Leduc pour ceux qui le désiraient ou encore dans la grande salle à l’intérieur de l’Auberge.

Les cuistots Richelieu (Michel Séguin, Ronald Holmes, Rhéal Demers et Gary Sodtka) sont bien affairés à cuire les boulettes de viande et les saucisses sur le gril. À l’intérieur, une petite armée de bénévoles s’étaient levées tôt et avaient préparé les diverses salades pour accompagner les hamburgers et hot dogs. La « grande »responsable de l’activité, Muriel Thibault-Gauthier, était resplendissante et ravie de voir la fierté chez tous ces aînés. Puis, le moment venu, les participants sont allés se servir. Pour dessert, une salade aux fruits ainsi qu’un immense gâteau pour l’occasion étaient proposés. De plus, le maire de Welland, Frank Campion, et le député fédéral de Niagara-Centre, Vance Badawey, sont venus tour à tour saluer les aînés et échanger quelques mots avec eux.

Après le repas, les convives ont pu s’adonner à divers jeux tant à l’extérieur (euchre, domino, cartes, poche-baseball, balle-ficelle) qu’à l’intérieur (deux bingos dont un de la Francophonie) qui ont été suivis par des tirages et la remise de prix de présence. C’est le cœur heureux que tous sont repartis vers leurs lieux de résidence respectifs en fin d’après-midi.

Dans son mot de bienvenue, Mme Thibault-Gauthier avait incité les aînés à être fiers d’être Franco-Ontariens et souligné qu’ils avaient leur place au sein de ces célébrations. Mission accomplie!

PHOTO: Bon nombre d’aînés ont choisi de pique-niquer à l’extérieur.