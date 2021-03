Par un investissement de plus de 330 000 $ dans le Centre de recherche et d’innovation de Vineland (CRIV), le Canada et l’Ontario soutiennent des travaux de recherche visant à accroître les capacités et la productivité du secteur horticole.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (le Partenariat), les fonds affectés à ces travaux de recherche serviront à acheter du matériel spécialisé pour renforcer des capacités de recherche qui profiteront au secteur serricole de l’Ontario. La recherche sera axée sur l’amélioration des méthodes de récolte et de stockage, ainsi que sur le suivi des stocks et l’amélioration des protocoles de biosécurité et de COVID-19.

« Les investissements dans les nouvelles solutions technologiques comme celles mises au point à Vineland contribueront à maintenir le secteur agricole et agroalimentaire de l’Ontario à l’avant-garde, a déclaré la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau. Nos exploitations agricoles et nos entreprises alimentaires guident notre pays sur la voie de la reprise, et notre gouvernement continuera d’investir pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour croître et réussir. »

« La recherche agroalimentaire mène à de nouvelles méthodes et à de nouveaux produits passionnants tout en renforçant l’efficacité et la compétitivité de tout le secteur, a déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, l’honorable Ernie Hardeman. Notre gouvernement investit dans la recherche agroalimentaire dans le cadre de l’engagement qu’il a pris de favoriser une agriculture prospère, concurrentielle et durable en Ontario. »

En plus de ces travaux de recherche, le CRIV étudiera des initiatives de plantation en milieu urbain qui permettront de déterminer les meilleures essences d’arbres à planter en milieu urbain et pour les paysages de rue. Les travaux permettront de trouver des solutions et des pratiques exemplaires pour les municipalités qui font des travaux de plantation d’arbres en milieu urbain.

Le CRIV facilite, coordonne et réalise des travaux de recherche appliquée, d’innovation et de commercialisation axés sur les besoins de la chaîne de valeur horticole de l’Ontario – du producteur au consommateur, et des chercheurs à l’industrie.

Depuis juin 2018, dans le cadre du Partenariat, les gouvernements fédéral et provincial ont apporté une aide financière à frais partagés à plus de 4400 projets pour aider les agriculteurs, les entreprises de transformation d’aliments et d’autres entreprises et organismes du secteur agroalimentaire de l’Ontario, qui remplissent certaines conditions, à innover et à croître.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario