La Caisse Desjardins Ontario annonçait au début de mois la publication d’un livre intitulé La Caisse Desjardins Ontario – Fruit de plus de 100 ans d’histoire par Pierre-Olivier Maheux.

La Caisse Desjardins Ontario a vu le jour le 1er janvier 2020. Cette institution d’envergure sert des membres partout dans la province et n’en demeure pas moins le fruit d’une histoire plus que centenaire. C’est Alphonse Desjardins lui-même qui a fondé les premières caisses populaires en Ontario au début des années 1910.

Pour célébrer le lancement de cet ouvrage, les dirigeants ont tenu un dîner-causerie virtuel, le jeudi 18 mars, une discussion en compagnie de Stéphane Trottier, président de la Caisse Desjardins Ontario, et de Pierre-Olivier Maheux, historien et auteur du livre.

« C’est grâce à des visionnaires, des femmes et des hommes qui ont compris que nous sommes plus forts ensemble, que les caisses ont évolué en Ontario. Le livre de M. Maheux démontre bien comment les coopératives ont progressé au fil des générations et à quel point ce trajet est directement lié à celui des Franco-Ontariens », raconte Stéphane Trottier.

De modestes débuts en tant que petites coopératives d’épargne et de crédit, les caisses populaires se sont développées pour devenir partie intégrante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada et sixième au monde.

« À mes yeux, le regard historique porté sur la présence de Desjardins en Ontario met en lumière le caractère essentiel et déterminant du modèle coopératif pour le développement du pays. Au départ, l’aventure semblait titanesque, avec tous les changements législatifs nécessaires et la grande dépression qui a frappé l’Amérique du Nord. En revanche, rien n’a pu arrêter l’essor du Mouvement des caisses populaires en Ontario qui a pris son envol 40 ans après la création de la première caisse ontarienne », écrit en préface du livre le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

« Le Mouvement des caisses populaires connaît véritablement son essor en Ontario entre 1940 et 1970. Non seulement des caisses sont fondées dans chaque région où se trouve une population franco-ontarienne significative, mais elles se regroupent au sein d’organismes fédératifs et connaissent, dans l’ensemble, une forte croissance grâce à un contexte économique favorable. Elles commencent déjà à diversifier les services offerts à leurs sociétaires, en plus de contribuer à leur éducation financière », explique l’historien Pierre-Olivier Maheux.

« Dans les années 1940, les caisses populaires doyennes à Ottawa sont déjà des entreprises d’une certaine envergure. La Caisse populaire Notre-Dame se démarque en devenant la toute première à atteindre 1 M $ d’actif en 1945. Elle compte parmi les plus importantes coopératives d’épargne et de crédit de la province. Pendant ce temps, la majorité des caisses populaires sont de fondation récente et connaissent des débuts modestes.

« Quelques caisses démarrent dans le sous-sol de l’église paroissiale, c’est le cas à Azilda, par exemple. La durée du séjour dans ces locaux de fortune varie d’un endroit à l’autre : deux ou trois ans pour la Caisse populaire de Welland, tandis que celle de la Nativité de Cornwall loge dans la salle paroissiale pendant une dizaine d’années. Du côté de la Caisse populaire d’Alfred, elle profite pendant au moins 15 ans de l’hospitalité de la coopérative agricole.

« Dans bien des cas, le gérant installe d’abord la caisse populaire dans sa résidence et sa femme joue un rôle de premier plan, comme Alphonse et Dorimène Desjardins au début du siècle.

« La Caisse populaire de Pointe-aux-Roches a pour siège social la maison de Gérard et Marie-Mae Chevalier qui s’occupent ensemble de la coopérative. Le scénario se répète à la Caisse populaire Saint-Jean-Baptiste de Tecumseh où Montfort et Lucille Emery reçoivent les sociétaires dans leur salon. »

En 1944 et 1945, 31 caisses voient le jour. Toutes les régions où se trouve un bassin de francophones sont désormais touchées et dans le Sud-Ouest, la fondation de la Caisse populaire de Pointe-aux-Roches constitue une véritable percée.

« Tout le réseau associatif canadien-français en Ontario se met au service de la multiplication des caisses populaires. Partout, on décèle l’influence de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario, des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier, de l’Union catholique des cultivateurs franco-ontariens ou du Centre social de l’Université d’Ottawa au sein desquels on retrouve souvent les mêmes personnes.

« Les cours par correspondance du Centre social sont suivis par bien des fondateurs, notamment ceux de la Caisse populaire de Welland en 1946. Parmi eux, Florent Lalonde se montre très actif au cours des années suivantes, contribuant à la création de la plupart des caisses des environs.

« Les francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick qui s’installent dans la province contribuent également à la fondation et à l’essor des caisses, dont ils connaissent déjà le fonctionnement et l’utilité. À Welland, ce sont eux qui adhèrent le plus rapidement à la coopérative7, les 7 principes à la base de l’organisation et du fonctionnement d’une coopérative.

« Acadien récemment arrivé dans le Sud-Ouest, Roger Frenette devient assistant-gérant de cette caisse et aura une longue carrière dans le mouvement », raconte M. Maheux.

C’est une histoire d’adaptation continue aux besoins des membres – c’est aussi l’histoire de la communauté franco-ontarienne que ce livre explore. Vous pouvez vous procurer une copie numérique du livre sur www.desjardins.com/ontario.

Depuis le 1er janvier 2020, la Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement dans les secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers, agricoles et compte 51 centres de services. Elle possède un volume d’affaires de plus de 17,1 milliards $ et un actif de plus de 8,5 milliards $. Cette organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 650 employés, représente un employeur important en Ontario. La Caisse se retrouve au deuxième rang des caisses populaires et Credit Unions de la province en fonction de l’actif et du volume d’affaires.

SOURCE – Desjardins Ontario

PHOTO – Le conseil d’administration de la nouvelle Caisse Desjardins Ontario (janvier 2020)