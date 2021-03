La Société hôtesse de Niagara et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) ont le très grand plaisir d’annoncer que l’AFO sera le partenaire francophone de réseautage communautaire des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Établi en 1910, l’AFO est un organisme rassembleur qui représente l’ensemble de la francophonie en Ontario, soit les 744 000 Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens et les 1,5 million de résidents et de résidentes de la province qui parlent le français.

Dans son rôle avec Niagara 2022, l’AFO se chargera de rehausser la présence et l’engagement de la plus grande communauté francophone au Canada en dehors du Québec au cours de la période qui précède les Jeux d’été de 2022 et lors de la tenue de ceux-ci. L’organisme contribuera à renforcer la visibilité de la francophonie lors de ces Jeux, notamment via la programmation d’événements culturels, y compris pour la Place Niagara et le festival culturel 13 sur 13, et le recrutement de bénévoles qui parlent le français et l’anglais.

« Compte tenu de l’importance et de la force des communautés francophones et francophiles ici à Niagara et partout en Ontario, nous sommes très reconnaissants d’établir un partenariat avec l’AFO », dit Doug Hamilton, le président du Conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara. « Les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 seront une occasion de célébrer la dualité linguistique de notre pays, et nous sommes très heureux que l’AFO nous aidera à atteindre cet objectif d’ici jusqu’à la tenue des Jeux. »

« En nous associant à l’AFO, nous renforçons davantage l’inclusion de la culture francophone dans nos Jeux », dit Sue Morin, la présidente des Langues officielles des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. « Puisque Niagara profite d’une rare occasion d’accueillir un événement unique en son genre, nous sommes ravis de collaborer avec cet organisme important, ainsi qu’avec la communauté francophone ici à Niagara, en vue de solidifier la présence des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens sur la scène nationale. »

« Au nom de la communauté franco-ontarienne, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est très heureuse d’être partenaire des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, le plus grand événement multisports au Canada », dit Carol Jolin, président du Conseil d’administration de l’AFO. « Les Jeux s’associent avec un organisme porte-parole francophone au Canada, une ère de reconnaissance du français pour cet important rendez-vous sportif. L’AFO se réjouit de l’accent mis sur la langue et l’accessibilité durant ces Jeux, éléments qui favorisent l’inclusion et la représentation de la société canadienne dans sa globalité. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! »

En collaboration avec l’AFO, la Société hôtesse de Niagara organise une séance d’information virtuelle animée par Hélène Caron le mardi 27 avril 2021 de 17 h à 18 h 30 HNE. Les thèmes qui seront abordés comprennent la planification des Jeux d’été du Canada Niagara 2022 ainsi que la participation essentielle de plus de 600 bénévoles bilingues aux Jeux afin de pouvoir offrir l’expérience de la plus importante manifestation multisports au Canada dans les deux langues officielles du pays. Ceux et celles qui souhaitent s’inscrire à ce webinaire gratuit peuvent le faire en visitant cette page Web.