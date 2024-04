Alexia Grousson

Chaque année, les écoles élémentaires du Csc MonAvenir du Niagara s’affrontent dans un tournoi amical de basketball. En 2024, il a eu lieu le 4 avril à l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf pour les équipes masculines et à l’école élémentaire Sacré-Cœur pour les équipes féminines.

Les élèves de 7e et 8e années des écoles Saint-François-d’Assise, Saint-Joseph, Saint-Antoine, Notre-Dame-de-la-Jeunesse, Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Immaculée-Conception et Sacré-Cœur ont disputé cinq joutes.

« Il y avait beaucoup d’entraide et un merveilleux esprit d’équipe. Nos filles ont pris du temps pour féliciter et encourager les autres équipes, peu importe les résultats. Leur comportement me rend fier », relate Karl Grenier, entraîneur de l’équipe des filles à l’école Sacré-Cœur. Les équipes féminine et masculine de Sacré-Cœur ont toutes deux remporté la première place du tournoi.

« Cela fait longtemps que les équipes n’avaient pas gagné l’or en même temps. L’an dernier, les garçons avaient fini deuxièmes. Ils ont travaillé fort pour obtenir cette victoire », enchérit Stéphane Leduc, entraîneur de l’équipe masculine.

« Le tournoi s’est déroulé trop rapidement car nous avons eu beaucoup de plaisir. Nous avons très bien joué en équipe et notre succès en est le résultat », commente Zoe Toge, capitaine de l’équipe des garçons.

« Nous étions super bien préparées, et ceci a contribué à notre succès durant le tournoi », ajoute Adelle Lehoux de l’équipe féminine.

Félicitations aux champions!