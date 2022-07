L’Auberge Richelieu de Welland accueillait, le 26 juin, la fête de la Saint-Jean organisée par un comité mis sur pied par la présidente Muriel Thibault-Gauthier et composé de membres de la communauté, du comité du centenaire de la paroisse Sacré-Cœur et de nombreux bénévoles du Club et du Foyer Richelieu.

Il faut retourner en 2019 pour voir autant de francophones réunis sur le site. En effet, les membres de la communauté, et plus particulièrement les aînés, avaient hâte de se retrouver en grand nombre pour démontrer leur fierté et célébrer leur francophonie.

La journée a commencé tôt avec un déjeuner préparé par les bénévoles du Club et du Foyer Richelieu avec la musique de Gilles Groleau à la guitare.

Vers 10 h 45, les quelque 200 participants se sont rassemblés devant l’estrade couverte à l’extérieur de l’Auberge pour la célébration eucharistique de la Saint-Jean-Baptiste célébrée par le père Guy Bertin Fouda et la chorale de la paroisse Sacré-Cœur.

Pour dîner, les nombreux bénévoles se sont affairés à préparer des hot-dogs et des hamburgers et à servir de la poutine.

Les plus petits ont profité des jeux gonflables installés sur le site pour s’amuser, ainsi que d’autres activités offertes par la garderie La Boîte à soleil qui y avait délégué une partie de son équipe. Les bambins ont aussi rencontré un clown qui soufflait des ballons en forme d’animaux et ont savouré toutes sortes de friandises et de la crème glacée.

En début d’après-midi, ce fut au tour de la chanteuse Suzan Le Clerk de performer sur la scène. Elle a interprété de vieilles chansons du répertoire populaire de la francophonie au grand plaisir des aînés présents. Des chansons de Michel Louvain, Michelle Richard, Renée Martel et Willie Lamothe, pour ne nommer que ceux-là, ont fait plaisir à plusieurs qui fredonnaient les refrains avec.

Après la prestation musicale, le maire de Port Colborne, Bill Steele, et le maire de Welland, Frank Campion, sont venues s’adresser à la foule et ont réitéré l’importance de la francophonie dans la région.

Le programme de l’après-midi s’est poursuivi avec le spectacle folklorique de Denis Simoneau, accompagné de son épouse Édith. Chansons à répondre, sets carrés et tapements de pieds ont diverti l’auditoire pendant une heure avant la dernière prestation de la journée prévue pour les plus jeunes, celle du magicien et illusionniste Michel Huot. Bref, une journée de la Saint-Jean au cours de laquelle les participants ont affiché fièrement leur francophonie, et qui s’est terminée avec le tirage de quelques bicyclettes pour les jeunes de la communauté du Niagara.

(Photo : Richard Caumartin) : Les francophones du Niagara ont participé en grand nombre à la fête de la Saint-Jean.