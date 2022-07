Après la célébration récente de son 40e anniversaire au début du mois de juin, La Boîte à soleil, le service de garde dans la région du Niagara, tenait son assemblée générale annuelle le jeudi 16 juin par le biais de la plateforme Zoom.

Sauf pour la présentation des états financiers, le président de l’organisme, Pierre Séguin, et la directrice générale, Véronique Emery, se sont partagé l’animation de la rencontre et la présentation des différents éléments prévus à l’ordre du jour.

Dans son mot du président, M. Séguin s’est dit « très fier des accomplissements » de La Boîte à soleil pour la communauté. « Les énormes succès obtenus peuvent être attribués à l’équipe en place, ajoute-t-il. Les familles nous font confiance et sont satisfaites de ce que nous faisons pour leurs enfants .»

Selon le président, même si la COVID a représenté le principal défi au cours de l’année écoulée, le personnel, les bénévoles et les membres du conseil d’administration du service de garde n’avaient qu’un seul but : « voir les enfants grandir dans un milieu où ils sont bien ».

Une année mouvementée

Dans la présentation du rapport annuel, Véronique Emery a fait un survol de l’année 2021 avec, parmi les faits saillants, l’ouverture d’une nouvelle garderie en janvier. « C’est tout un défi d’ouvrir en pleine pandémie, commente-t-elle. Ce fut beaucoup de travail, mais nous sommes quasiment à capacité. »

Autre défi majeur : la grande pénurie de personnel. Depuis, beaucoup d’énergie a été investie dans la valorisation et la rétention du personnel, y compris la création d’un comité Santé-Bien-être.

« Durant cette année mouvementée, nous avons continué à nous distinguer par nos standards élevés de qualité et de conformité et par notre personnel francophone qualifié et engagé envers le développement, l’éducation et le bien-être des enfants. Toute notre équipe a continué à prodiguer des soins extraordinaires aux enfants face à cette deuxième année de pandémie et des conditions de travail extrêmement difficiles. Pour cela, ils ont notre plus grande admiration et nos sincères remerciements », résume Mme Emery dans son rapport.

Finalement, la confirmation de la fermeture de la garderie Empress par le Conseil scolaire catholique MonAvenir en décembre 2021 aura été une période difficile pour les employées. Même si cette fermeture ne les affectait pas directement, les employées ont toutes été bouleversées par la nouvelle et ont envoyé des messages de sympathie. Le centre Empress a fermé ses portes après plus de 16 années de service aux familles de Welland et des environs.

Modification aux Statuts et Règlements

Soulignant qu’il est de plus en plus difficile depuis quelques années de recruter des personnes au conseil d’administration, Mme Emery a suggéré de modifier l’Article 7.2 qui stipule que « la majorité des administrateurs doivent être membres actifs… » pour « dans la mesure du possible, la majorité des administrateurs doivent être membres actifs… ». Après quelques explications justifiant le changement, la proposition a été adoptée sans aucune objection.

États financiers

Drew Furtney de la firme comptable Furtney Crysler LLP a présenté le rapport des états financiers. Avec des revenus supérieurs à 4,2 millions $ (dont 50 % proviennent de la Municipalité régionale du Niagara, 30 % des frais de garde et 20 % d’autres subventions) et des dépenses d’environ 3,9 millions $ (dont 85 % représentent les salaires et avantages sociaux), La Boîte à soleil se retrouve avec un surplus de 269 000 $. Cette brève présentation a permis au vérificateur d’affirmer que « l’organisation est en excellente position financière ». La firme comptable Furtney Crysler a été retenue pour faire la vérification comptable de l’année 2022-2023.

Conseil d’administration

Deux nouvelles personnes se sont jointes au conseil d’administration le soir de l’AGA : Sophie Vittori-Arzaga et Isaac Godwin. À ces deux personnes viennent s’ajouter Pierre Séguin (président), Marc Savain (vice-président), Mélanie Sodka (secrétaire), les administrateurs Julie Lachance et Vic Pépin ainsi que Mark Bovine (président sortant). Le poste de trésorier est à pourvoir.

Photo : Véronique Emery, directrice générale